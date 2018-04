550 körsångare intar Malmö Lives scen

Till helgen intar 550 glada körsångare i Happy Voices scenen på Malmö Live. Vi tittade förbi på en repetition innan den stora showen. "Nu är vi bara taggade!" säger Annika Westin.

Klockan är lite efter 19 och inne på Stadionmässan är repetitionen i full gång. Där inne tar hundratals sångare ton till "Circle of Life" av Elton John under ledning av körledaren Gabriel Forss.

– Vi tar det här en gång till, säger han, och blickar ut över kören.

Han har tidigare vunnit Melodifestivalen, kommit tvåa i ”Körslaget” på TV4, coachat deltagare i ”Fame Factory” på TV3 och synts i ”Så ska det låta” på SVT. 2004 startade han kören Happy Voices, då under namnet "Du kan sjunga gospel". Till första repetitionen hade han hoppats på 60 deltagare, men över 400 dök upp och idag sjunger över 1 000 personer i stockholmskören.

– Jag tror att det här är ett koncept som passar oss svenskar, säger han när repetitionen är slut och förklarar:

– Här får man pröva sina vingar och sjunga ut men behöver inte sticka ut.

Kören i Malmö, som drivs i samarbete med Medborgarskolan, drog igång 2009 och har sedan dess lockat runt 550 sångare till varje termin. Det gör den, tror teamet bakom kören, till Skånes största.

Två sångare som dyker upp på repetition varje onsdag är Liz Ståhlberg och Annika Westin. Annika har varit med sedan kören startade och Liz nästan lika länge.

– Onsdagar har varit heliga i nio år nu, säger Annika och kallar att sjunga för friskvård.

– Du kan komma hit och må dåligt och bli på bättre humör direkt, säger hon.

Vad har fått er att stanna kvar så länge?

– Glädjen! Jag sjunger hela vägen hem sedan, säger Annika.

Hur är det att sjunga i en så stor kör?

– Det är maffigt! säger Liz.

– Och det är så otroligt vackert att höra de andra stämmorna, lägger Annika till.

Två gånger per år bjuder Happy Voices in allmänheten att lyssna på vad de har övat på under terminen. På scen tillsammans med kören står då en speciellt utvald gästartist. Förra våren gästades kören av Sanna Nielsen och i år är det Niklas Strömstedt som axlar rollen.

Kören, som blandar gospel, pop, visa, schlager och soul, repeterar alltid utan noter. Istället sjunger Gabriel före och kören efter.

– Noter skrämmer många människor som tänker att de inte kan läsa dem, säger Gabriel och lägger till att noter kan vara begränsande.

– När man sjunger tycker jag att man ska använda hela kroppen och det kan bli svårt när man står med noter framför sig, säger han.

Är det inte svårt att leda en så stor kör?

– Det är nästan lättare än att leda en mindre! Alla som kommer hit är så disciplinerade och vill göra detta, säger han.

Det här med att sång är friskvård – vad menar ni med det?

– Det finns undersökningar som visar att sång frigör endorfiner och att människor som sjunger lever längre, lyckligare och friskare liv. Sång aktiverar hela kroppen och den som sjunger får en glädjekick, säger Gabriel.

Och just glädjen är något han och kören tar fasta på, speciellt med valet av namn.

– Vi hade en tävling inom kören om vad vi skulle heta och valde tillsammans Happy Voices. Jag tycker att det beskriver oss bra – det här handlar om glädje och röster, säger Gabriel Forss.