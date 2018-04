Nikki Haley: Jag blir inte förvirrad

Fakta

USA:s FN-ambassadör sedan den 27 januari i fjol.

Var 2011–2017 delstaten South Carolinas första kvinnliga och första indisk-amerikanska guvernör (hennes föräldrar invandrade från Punjab i Indien).

Under valrörelsen 2016 var Haley var en uttalad kritiker av Donald Trump. I januari 2016 höll hon Republikanernas svarstal till dåvarande president Barack Obamas State of the Union-tal. Då sade hon bland annat att ingen som är villig att "arbeta hårt, lyda våra lagar och älska våra traditioner" ska känna sig ovälkommen i USA. Trump svarade med att kalla henne "svag" i invandringsfrågan. I oktober samma år svängde Haley och gav Trump sitt stöd.

Revisorn Haley har tidigare arbetat med återvinning samt verkat i familjens klädföretag. Hon satt i delstatskongressen mellan 2005 och 2011. Som guvernör ledde hon bland annat ett tvärpolitiskt initiativ för att sydstatsflaggan, som vissa uppfattar som en symbol för rasism, togs ner från delstatsparlamentet.