Satanic Surfers vågar sig bortom Peter Pan-punken

Få genrer är så förknippade med ungdom som skatepunk. Det är musik som ska vara det perfekta soundtracket till kickflips i skateparken, tjuvrökning och föräldrars bankande på sovrumsdörrar. Är det en genre man kan bli för gammal för? Fyrtio plus-­skatepunk låter som en självmotsägelse, men tre albumaktuella veteranband vill mena att deras musik inte är någon medelålderskris.

Bakom de symtomatiska titlarna "Never gonna die" och "Grit" gömmer sig det tolfte albumet från amerikanska Pennywise respektive det sjätte, en återföreningsplatta, från svenska No Fun At All. Deras Peter Pan-punk är snabb, enkel och energisk, precis som i början av nittiotalet. Typiskt för genren: hur mycket allvar musiken än bygger på, så får melodierna det att kännas som att man äter mjukglass i sommarsol.

Mer intressanta är Satanic Surfers, vars "Back from hell" är det Lundabördiga bandets första album på tretton år. De bejakar tidens gång i både text och musik. "Tribute" är en hyllning till medlemmarnas föräldrar, otänkbar för tjugo år sedan.

Jämfört med ovannämnda grupper låter den snabba, energiska musiken närmast progressiv när gitarrerna kastar sig in i knixiga vänstersvängar och trumtakterna inte går som man tänkt sig. "Pato Loco" låter som en Mike Pattonsk tv-­jingel. Sångaren Rodrigo Alfaro låter klädsamt bekymrad.

Men vad är det för trams han sjunger i titelspåret? What's a poor boy to do / Except sing in a rock'n'roll band, ylar eldsjälen bakom Blood Harvest, ett av Sveriges bästa skivbolag för obskyr death metal. Det stör mig lite att Satanic Surfers stjäl tid från den verksamheten.

