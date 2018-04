Håkan Engström: Jag anar en sårad konung

"Hotel California" har varit en flitig referens i debatten om Svenska Akademien: "You can check out any time you like / But you can never leave". Nu när kungen vill ändra stadgarna så att ledamöter får lämna sällskapet är det dags att citera andra Henleylåtar. Håkan Engström tipsar om vilka.



Under den turbulenta senaste veckan har världens tänkare citerat poeten Don Henleys epos "Hotel California": You can check out any time you like / But you can never leave.

Det var innan kungen grep in. Nu säger han att Svenska Akademiens stadgar ska skrivas om, och det ska vara fritt fram att lämna sällskapet.

Jag anar en sårad konung, som med en klump i halsen inspekterar dem som stolt tog värvning men sedan vägrade göra tjänst.

Did you do it for love? / Did you do it for money? / Did you do it for spite? /Did you think you had to, honey?

Orden är inte kungens, det är Henley igen: titelspåret på The Eagles uppföljarplatta, "The long run". Det är nog där vi får söka, nu när regler huggna i sten skrivs om och pelarna till ännu en institution blir till grus.

Oh it seemed like a holy place / Protected by amazing grace / And we would sing right out loud / The things we could not say, skriver han med stort vemod. Ja, Don Henley. Låten "The sad café".

Här byggs om, eventuellt för ljus och luft. Vad händer när manskapet byts ut? Hur ska vi veta? Vi vänder blad, och når Henleys soloutgåvor.

And now the day is come / Soon he will be released / Glory Hallelujah! /We're building the Perfect beast.

Tonen är trosviss, kanske ironisk. En enda sak vet vi med säkerhet: This is the end of the innocence.