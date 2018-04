Passa på – sommarvärme drar in över landet

På med solglasögonen och vårskorna. Under torsdagen och fredagen drar ett högtryck in över Sverige, med sol och temperaturer över det normala för april.

Varmluften kommer in söderifrån under torsdagen och värmen kulminerar på fredag. Temperaturerna kan passera 20-graderstrecket redan under dagen i Malmö och i de östra delarna av Götaland.