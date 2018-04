The Nels Cline 4 tar inga fega smygvägar

The Nels Cline 4 ALBUM. Currents, constellations

På hemsidan kallar han sig upptäcktsresande i gitarr, eller gitarrutforskare om ni så vill (guitar explorer). Låter det pretentiöst? Tja, det han gör när han får en gura i knät är inte raket­forskning, men gitarr­utforskande – definitivt.

De flesta känner honom som sologitarrist i Wilco. I ögonblick då bandets låtar riskerar bli generiska, med lite väl stort fokus på Jeff Tweedys för all del själfulla sångröst och på texterna han sjunger, är det Nels Cline som får dem att fara iväg i rymden / go bananas / skjuta sig ut ur bekvämlighetszonen – kalla det vad ni vill. I Wilcos husmansrock är det han som pepprar anrättningen med sin personligt blandade curry masala.

Fast den del av kryddhyllan som sträcker sig in i Wilco är bara en liten stump; framför allt spelar han jazz – ibland väldigt traditionellt, oftast så långt i framkanten att slölyssnaren storknar redan innan han kommit till saken. "Intressant" är inte alltid uthärdligt.

Så roligt därför att kunna presentera en jazz-Cline som kan appellera till Wilcofans. Särskilt glädjande är att musiken inte ens med en tillstymmelse andas kompromiss.

Utgångspunkten för The Nels Cline 4 är samarbetet med gitarristen Julian Lage, som resulterade i finstämda duo­albumet "Room" för fyra år sedan. Med basisten Scott Colley och trummisen Tom Rainey på plats får musiken förstås ett helt annat driv.

Detta är i sanning en bandplatta, där det inbördes stöttande samspelet är viktigare än soloinsatserna. Gitarristerna spelar ofta unisont, men far iväg i tillräckligt många fria improvisationer för att det aldrig ska låta sönderarrangerat.

Introspåret heter "Furtive", "I smyg", men är raka motsatsen. Bandet ramlar in i musiken med ett spretigt ackord, ungefär som i Beatles oavsiktligt inklippta "Her majesty", sedan tar trummisen raskt över för ett soloparti. Snart hör vi två rastlösa gitarrister i så tätt harmoniskt samspel att det skaver, påknuffade av en rytmsektion som rusar med korta, hetsiga steg – ungefär som när en stressad resenär i panik rusar den långa trappan ner till t-baneperrongen.

Lekfulla "Swing ghost '59" – där swing och rak fyrtakt varvas – låter som ett middagsgräl mellan en grinig Jimi Hendrix och en swingcombo. "Imperfect 10" påminner om Jeff Becks 70-tal, den modala "River mouth" om Miles Davis "In a silent way". "Amenette" är blixtrande snabb och riffbaserad bebop, som emellanåt stannar upp och tillåter musikerna att dra och slita i harmonierna, innan de åter kraftsamlar sig; "As close as that" är i gengäld en oförfalskat grann ballad.

Ja, ni ser: kvartetten täcker in halva kartan, men albumet känns ändå som en fungerande enhet. Hela plattan är en identitetshandling.

