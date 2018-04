Böcker gjorda av glas eller betong, rasande pamfletter och krypterade skrifter. Berättelser, färger och former gömda inuti raffinerade vikningar, bredvid handbundna publikationer där ord, stygn och fotografier spelar över sidorna. Allt i en skala som skiftar från det minimala till det enorma, där läsningen kan bli en lika intim som fysisk upplevelse.

Få konstformer inbjuder så generöst till experiment som den konstnärsgjorda boken.

Att det är i Malmö som Sveriges första internationella mässa för artist's books under ett par dagar nu äger rum (20–21/4) framstår logiskt. Arrangerad av konstnärsdrivna Mediaverkstaden Skåne tar den fasta på regionens starka tradition inom området. Här utgavs landets första konstutställning i bokform av imaginisten CO Hultén redan på 1940-talet, medan Leif Eriksson genom förlaget Wedgepress & Cheese och Swedish Archive of Artist's Books sedan 1970-talets slut med sin idébaserade inriktning spelat en avgörande roll för genrens framväxt.

Fast det finns inget behov av nostalgi. De senaste åren har en dynamisk utveckling skett med unga, skånska aktörer som Woodpecker Projects och Sailor Press liksom Köpenhamnsbaserade Officin och Gestus forlag.

På Victoriateatern dukas under fredagen och lördagen dignande bokbord upp där såväl lokala som internationella konstnärer, förläggare och entusiaster samlas. Parallellt fortsätter fram till söndag de workshops och seminarier som förra veckan smygstartade på Malmö konsthall. Sympatiskt nog med fri entré till samtliga arrangemang, se hela programmet på mabb.2018.se