De tar plats bredvid Fredrik Wikingsson

När Filip Hammar går på ledighet nästa vecka hoppar Bianca Ingrosso och Jessica Almenäs in som vikarierande programledare i Kanal 5:s "Breaking News". Tillsammans med Fredrik Wikingsson ska de leda två kvällar var av aktualitetsprogrammet.

För Ingrosso blir det programledardebut.

"Det känns läskigt att kliva in i Breaking News men jag är riktigt taggad! Jag har velat bli programledare ända sedan jag var liten och lekte det oändligt många gånger för de största programmen", säger hon i ett pressmeddelande.

Hon ser fram emot att ta plats bredvid Wikingsson och beskriver sin tillfälliga kollega som "väldigt spontan, härlig och goes with the flow".

"Bianca må vara oprövad när det gäller att prata in i kameran om Mittmedia-sändningar, men hon har en internationell karisma och Jessica är nåt av det vassaste vi har i det här landet när det gäller programlederi. Det ska bli svinkul att leda Breaking News med dem båda", säger Fredrik Wikingsson.