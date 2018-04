Ebbot till Mossagårdsfestivalen

Ebbot, Vånna Inget och Simone Moreno är några av artisterna som är klara för sommarens Mossagårdsfestival i Veberöd.

Den 15–17 juni är det dags för den elfte Mossagårdsfestivalen i Veberöd och nu är det klart med några av artisterna till årets festival.

Ebbot Lundberg, tidigare sångare i The Soundtrack of our Lives och Union Carbide Productions, kommer till Mossagården med sitt kompband The Chrystal Methmaids som även kommer att göra en helt egen konsert under sitt vanliga namn Side Effects.

Malmöpunkbandet Vånna Inget, som ikväll spelar på Babel i Malmö, kommer och likaså punkpopbandet The OhNos med rötter i Sobsister och Serial Cynic.

Andra artister som är klara för Mossagårdsfestivalen är Martin Prahl’s Skelter Wheel, Simone Moreno, Hedda Hatar, Majken Tajken, Nova Blast, Canary Islands, Hanutten, Sorgenfri, Mary Anne’s Polar Rig, Dennis Hollstrom & The Ponies, Anton Pettersson, Leona Frantzich, CB3, Strängar & Blad, Junie och Åke Högman.