Nästan alla, eller alla, vill ha förnybar energi, men ingen vill hysa vindkraftverk, eller ens ha dem inom synhåll. Nästan alla vill att flyktingar skall få skydd mot krig, men inte i den kommun där just jag bor. Många tycker att det borde byggas mer bostäder, men inte just i de kvarter där jag bor. Så gott som alla vill att grovt kriminella skall sitta i fängelse, men det skall inte ligga i vår kommun.

Engelsmännen kallar detta för nimby – not in my backyard.

Nu sällar sig Svedala till raden av nimbys. Många hävdar att de flyttat till en speciell plats av en speciell anledning, men för den skull är man inte befriad från att dela på det kollektiva ansvar vi har för att vårt samhälle skall fungera praktiskt och hållbart.

Några arbetstillfällen mer eller mindre spelar ingen roll, man kan ju alltid sätta sig i bilen och köra till sitt arbete i en grannkommun.

Alla vill till himmelen …

Thomas Gustafsson

Malmö