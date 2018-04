Den danska operaprofilen Kasper Holten tar över Det Kongelige Teater i Köpenhamn. På fredagen blev det offentligt att den Malmöaktuelle regissören blir ny teaterchef på Kongelige.

Som 27-åring blev Kasper Holten operachef för Det Kongelige Teater i Köpenhan och blev där så omtalad att han efter elva år på den danska nationalscenen gick vidare och blev operachef för Royal Opera House i London. Men förra året lämnade han och flyttade tillbaka till Köpenhamn lagom till att dottern skulle börja i skolan.

Men på fredagsförmiddagen hölls en presskonferens där Det Kongelige Teater skulle presentera vem som ska ersätta den nuvarande teaterchefen Morten Hesseldahl som ska bli chef för förlaget Gyldendal. Svaret blev den idag 45-årige Kasper Holten som kommer att tillträda den 1 september. Fram tills dess kommer Henrik Sten Petersen att vara tillförordnad teaterchef.

– Han ska föra in teaterns betydelse och relevans i en helt annan verklighet än den som var gällande när han var en av teaterns tre konstnärliga ledare under 2000-talet. Att driva teatern nu, under de ekonomiska premisser som vi har nu, kräver en helt annan inställning", säger Det Kongeliges styrelseordförande Lisbeth Knudsen i ett pressmeddelande.

– Jag kan inte föreställa mig ett mer spännande och viktigare jobb än att få lov att stå i spetsen för denna fantastiska institution och deras många otroliga medarbetare, säger Kasper Holten i pressmeddelandet.

Kasper Holtens "West side story"-uppsättning på Malmöoperan har premiär den 31 augusti och dagen efter, den 1 september, börjar hans anställning på Det Kongelige. Holtens nya jobb kommer inte att påverka hans Malmöuppdrag.

– Han får inte så mycket vila. Men nej, det påverkar inte "West side story", säger Malmö operas pressansvarige Torgny Nilsson till Dygnet Runt.