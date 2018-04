Konstapel Palm – fördjupad, finslipad och inte Guds bästa barn. Stig Hansén läser Set Mattssons "Kvinnan vid kanalen".

Set Mattsson BOKEN. Kvinnan vid kanalen Historiska media

Sigrid säljer sedan hon var fjorton år sitt liv och sin kropp i det tidiga femtiotalets Malmö. Hon blir av med sin dotter Berit, misshandlas, skaffar sig en kniv för att både kunna försvara sig och för att kunna anfalla – och upptäcker att en man hon ville hämnas på har hittats död. Hon försöker börja ett nytt liv och letar efter sin bortlämnade dotter. Socialmyndigheterna är tveksamma till en återförening, men Sigrid tänker inte ge upp. Samtidigt utreder kriminalöverkonstapel Douglas Palm ett mord som leder till Sigrid.

Ja, Set Mattsson, som tidigare skrivit flera fina böcker om Palm och om fyrtiotalets Malmö, fortsätter i ”Kvinnan vid kanalen” att med hjälp av kriminalfall ta oss genom åren i Malmö.

Det som stör mig den här gången är att Mattsson är så mån om att visa att han bott länge i arkiven. På så gott som varje sida nämns Malmömiljöer, adresser, husbeskrivningar ... och jag börjar längta efter att han skulle skriva om en fiktiv plats.

Däremot blir Mattsson, som länge lutat sig mot ett grovkornigt språk och rätt lätthittade förklaringar, allt bättre på att lägga till lager som fördjupar. Här kan det handla om hur Douglas Palm, som är barnlös, förhåller sig till sin hustrus omhändertagande av andra barn – eller om hur han egentligen har agerat när han löst sina fall. Och då visar det sig att Palm inte alltid har varit Guds bästa barn.

Mattsson finslipar dessutom själva tempot, också lunken får underliggande pulser. Porträttet av Sigrid säger via omvägar hur det kan vara när man kanske inte tycker om sig själv i det verkliga livet, men kanske kan finna ett minne av hur det var att tycka om sig själv.

Jag lutar mig allt mer in i handlingen när Sigrid och Douglas upptäcker att det under marken de går på kan ligga såväl lik som guldskatter. Båda inser de att de inte kan göra så mycket åt den världen, utan bara känna sig fram i. ”Det är för sent att ångra sig.”