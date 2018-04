Leslie Tay hittar rätt ord för sina erfarenheter

Leslie Tay ALBUM. Vilja & tålamod

Stefan Bergs dokumentär "Leslie – killen som kommer att glänsa", som sändes på SVT 2008, följde Malmöbon Leslie Tay genom fem tonår i en Sofielunds­­vardag där han slet med skolan och drömde om att slå igenom som rappare. Efter att ha skildrat både motgångar och strimmor av hopp avslutades filmen i det senare: ett möte med ett skivbolag och en försiktigt ljusnande horisont.

Tonårsdrömmen till trots är det inte en rappare som albumdebuterar idag, tio år senare. Leslie Tay har med åren hunnit växa ur rappen och in i r&b. Inom den svensk­språkiga nischen av denna genre har han kommit att bli en nyckelperson, med egen utgivning men också genom att skriva och producera viktiga verk för andra artister – däribland Cherrie.

Om och om igen har han bevisat att han är mer en bra story. Vore det alltså inte ett bra läge att sluta jaga honom med hans tonårs­narrativ? Jo, men med facit i hand – grammis­nomineringarna, det faktum att han förra året utmärktes till Sveriges bäst klädda man av tidningen Café och, inte minst, med hans ny­förlösta, strålande fullängdare framför sig – är det otroligt tillfredsställande att återuppleva dokumentären om honom som en lokal variant av den amerikanska drömmen.

Det färdiga albumet är döpt efter vad som verkar vara två välsignelser som hänger ihop med hans arbetsmoral: "Vilja & tålamod". Det är uppenbart att hårt arbete också är en del av det här paketet; ingenting som låter såhär enkelt och intuitivt kan verkligen vara det.

Jag kan inte sätta ord på det, sjunger han i "Vågor / Ninas outro", men sedan gör han precis det. Sätter ord på det. Lättheten som han behandlar språket med är ett av hans signum. Ur hans mun rimmar ord som 'elastiskt' med 'fantastiskt' perfekt – det senare adjektivet går för övrigt att låna för att beskriva hur det hela låter. Det är lyxigt och ovanligt med ett debut­album som föregåtts av många års förberedelser utan att huvudpersonen för den sakens skull fått sin ungdomliga anda bortfilad. I de mogna, strama beatsen fungerar Leslies röst som en mjukgörande injektion.

I somriga "Stjärntecken" assisteras han av Stone­bwoy, en afropop-­ och dancehall­artist från Ghana, och reggae­rösten Syster Sol. Likt Cherries Stormzy-­gästade "Aldrig igen (må sådär)" – producerad av Leslie tillsammans med Amr Badr – är den ett exempel på när svenska och engelska blandas framgångsrikt i en och samma låt.

En särskilt rörande scen i Leslie-dokumentären är den där vår hjälte säger hejdå till sin mamma på Malmö Central med vetskapen om att de inte kommer att återförenas på flera månader. När han lämnar byggnaden efteråt är luvan uppdragen och döljer en del av hans uppenbart förändrade ansikts­uttryck. "Jag känner ingenting," säger han på ett tonårs­stoiskt sätt, även om allt i hans kroppsspråk tyder på det motsatta. Oavsett om detta stämmer eller inte finns något i Leslies attityd som antyder att det är svårt för honom att censurera sina känslor.

På liknande sätt fungerar hans musik som en öppen bok. På "Vilja & Tålamod", många år senare, framstår innerligheten desto mer avsiktlig. Hos mig väcker flera av spåren, till exempel den svenska versionen av Tamias nittiotals­hit "So into you", liv i en specifik nyans av tonåriga vårkänslor som jag inte räknat med att få uppleva igen.

