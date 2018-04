Johanna Karlsson: "Många har en stor låtskatt kvar att upptäcka"

Avicii lät aldrig som sina idoler. Tonåringen från Östermalm som själv aldrig festat i klubbmiljö, men som älskade europeisk dansmusik, slog igenom hos en helt annan skara människor än de houseproducenter han först försökte efterlikna.

Där hans förebilder attraherade nördiga dansmusikfans kunde Avicii snabbt entusiasmera massiva tonårsskaror. Han var pop från början utan att riktigt veta om det själv. "Levels", som samplar sångerskan Etta James, togs emot som en perfekt bryggan mellan den nya, snabbare och mer redbullsmakande dansmusiken och riktigt gammal disco som hans sorts housemusik anklagades för att ha klippt rötterna till.

Ingen nutida svensk artist har haft en bättre genombrottslåt. När han fyllde Globen för första gången rasade en hel läktare. Då hade han fortfarande inte släppt fler riktigt kända låtar än just "Levels". Ändå stod barn utanför och grät över att inte ha hunnit bli insläppta till en scen där en ung kille ensam lade perfekta övergångar mellan sina egna produktioner. I åren som följde såg han ofta obekväm ut på scen, och visade aldrig vem han var annat än i sina ibland väldigt modiga karriärsval.

Avicii var heller aldrig som sina idoler. I dokumentären "Avicii: true stories", som går att se på SVT Play, förklaras Aviciis egna känslor inför turnerandet tillsammans med en närblick på den akuta pankreatit han utvecklade under tiden. Reaktionerna på för mycket utskriven morfin och generiska shower fick honom att sluta turnera och helt gå in i en roll som passade honom bättre: låtskrivarens.

I den rollen var Aviciis likheter med Greta Garbo bara positiva. Inga historier läckte ut om hans privatliv. Han valde bort att samarbeta med den typ av sångare som garanterade listettor och tydde sig istället till okända namn. När Pharrell Williams kom fram och ville hälsa var Avicii bara uttråkad.

Musiken Avicii producerade efter att helt och fullt ha gått över till låtskrivarrollen är grovt underskattad, särskilt här i Sverige. Många skulle inte ha gissat att klassiska "Talk to myself" var skriven av en ungdom som varken kunde spela stråkinstrument eller hade närstuderat sjuttiotalsdisco. Ännu fler tror nog att falsett-hiten "You be love", med en text modellerad efter Miguels "Sure thing", är något slags cover.

Avicii accepterade aldrig dussinpop. Självklart var hans melodier alltid de mest tydliga och kommersiella, vilket man också kan hävda att melodier ska vara, men inom sitt fält gjorde han val som Calvin Harris och David Guetta inte gör och aldrig har gjort. Den genre han debuterade i skuggade många gånger hur bred hans pop verkligen var. Många äldre personer har en stor låtskatt kvar att upptäcka om de släpper bilden av att Aviciis livsverk var för festande tonåringar enbart.

Sorgligt nog är det kanske först nu de kommer ge den här 28-åriga Garboföljeslagarens melodier den chansen.