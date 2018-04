Den filippinska regeringen rasar mot EU, två skadades allvarligt i en mc-olycka, Svenska Akademien höll ett hemligt möte, skolskjutningar ökar i USA och där har nu en morddömd 83-åring har avrättats – den äldsta personen att avrättas sedan dödsstraffet infördes.

Filippinerna argt över att EU lägger sig i

I landets kamp mot narkotikabrottslingar har många människor dödats och under torsdagen antog EU-parlamentet en resolution som fördömer att filippinska myndigheter "försöker rättfärdiga dessa mord med uppdiktade bevis".

– EU-parlamentet har gått över gränsen när det uppmanar till otillbörliga handlingar mot Filippinerna, säger Alan Peter Cayetano, Filippinernas utrikesminister.

Två allvarligt skadade i mc-olycka

Två personer vårdas på sjukhus efter att en motorcykel kört in i en lastbil på en påfart mot E4 vid Mantorp i Östergötland.

En kvinna och en man i 60-årsåldern fördes till Universitetssjukhuset i Linköping med ambulans och har under kvällen opererats akut, rapporterar Corren.

Kvinnans tillstånd beskrivs som kritiskt och mannens skador som allvarliga.

Morddömd 83-åring avrättad i USA

Walter Moody är den äldste personen som avrättas i USA sedan dödsstraffet återinfördes 1976. 83-åringen avrättades i delstaten Alabama. 1991 fick han sju livstidsdomar för att med brevbomber mördat en domare och en advokat. Senare åtalades han för mord med dödsstraff som följd.

Moody är den åttonde personen som avrättas i USA i år.

Lugn: Rannsakan av fel dominerade mötet

Under torsdagen höll den krisande Svenska Akademien ett möte på hemlig plats. Ledamoten Kristina Lugn kommenterar Svenska Akademiens möte till Dagens Nyheter

"Vi diskuterade mest hur vi ska förhindra ett totalhaveri", skriver hon i ett sms.

Skolskjutningar med flera offer ökar

Skolskjutningar med flera offer ökar i USA. De senaste 18 åren har fler personer dödats i sådana skjutningar än under hela 1900-talet visar en studie i tidskriften Journal of Child and Family Studies.

Den första skolskjutningen med flera offer i USA skedde 1940, då en anställd dödade fem kollegor innan han begick självmord.