Amanda Werne får Slowgold att glimra

Slowgold KONSERT · ROCK. Med förbandet Sonny. Mejeriet i Lund 20/4.

Hårklyvarnas Förening hade årsmöte på Mejeriet i fredags. Kvällens uppdrag: att utröna om Slow­gold är ett band eller om det är ett artistnamn för Amanda Werne, obestridlig ledare för det som eventuellt alltså är ett band.

Frågan bordlades, och det illa kvickt. Den avfärdades som "inte viktig", vilket är en rimlig attityd. Ännu rimligare är att konstatera att det saknas ett tydligt svar.

Vad var det då vi fick uppleva? Ett sällsynt samspelt svenskt rockband, där varje medlem svarar på impulser från sin medmusiker: tar för sig, men underordnar sig samtidigt helheten och själva idén med låten. Men också ett band där den sjungande gitarristen och låtskrivaren Amanda Werne så självklart anger förutsättningarna.

Slowgold är inte Slow­gold utan att hon tar den rollen. Men det är nästan lika svårt att tänka sig Slowgold utan infallen och stimulansen från basisten Johannes Mattsson och trummisen Erik Berntsson.

Werne har vuxit upp och till sig på den göteborgska rockscen där "proggen", vad man nu än lägger i det begreppet, aldrig riktigt tappat färg. Hon brukade uppträda med nyproggbandet Den stora vilan och har på senare tid synts i en upptinad version av Nynningen, en kontext som idag säger mer om hennes förhållningssätt till låtskrivande och scenframträdande än de regelmässiga jämförelserna med Hope Sandoval och den inbundna, mystifierande musik som denna spelade med 90-talsbandet Mazzy Star.

För Amanda Werne är utspelet – ibland, men bara ibland, extatiskt på gränsen till okontrollerat – en viktig del. Hon vet precis vad hon vill med gitarrklangerna, där närmast oändlig rymdklang ibland kombineras med twang eller tremolo och ibland bryts av med rå distorsion, men värnar spontaniteten både som gitarrist och sångerska. När hon halvvägs in i "Rosor" släpper loss i ett gällt vrål och låter det hållas i flera takter antecknar jag ordet "häxpipa" och hoppas att ingen uppfattar det som illa ment.

Hon kan påminna om Grace Slick, som under sin tid i Jefferson Airplane också hade ett styvt och improvisations­glatt band med sig. Precis som det bandet, och en del tidig svensk progg, har Amanda Werne den ena foten i en vistradition och den andra i en hårt elektrifierad rockmusik där harmonierna kan vara flummigt svävande. Kombinerat med det där rymdekot och Johannes Mattssons jämnt pulserande, nästan bubblande bas närmar trion sig The War On Drugs, särskilt i "Verklighet" och och i "Minnen" som inledde konserten.

Men allra först spelade Sonny, en kvartett från Malmö – med en ep utgiven av skivbolaget Hybris – som både anknöt till Slowgold och utgjorde en stark kontrast. Där Amanda Werne har en olycklig fäbless för brådmogen rockpoesi i otympliga ordvändningar är Anton Tornkvist, sångare i Sonny, snarare en pratmakare av (vers)mått. I långa låtar med repetitiva ackordföljder, Neil Young-style, sjunger han vardagligt enkla och uppriktigt menade texter, lika opretentiösa som musiken. Låtarna hade vunnit på att stramas upp och någon gång förses med en redig refräng, men en del av personligheten hade kanske gått förlorad.