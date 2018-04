Ariana Grande överraskade sina fans genom att dyka upp på scenen under Kygos spelning på Coachella på lördagen.

Bara timmar efter att den nya singeln "No tears left to cry" släpptes framförde hon just den samt Marvin Gayes "Sexual healing" på scenen.

"Tack för att jag fick vara med, Kygo", skriver hon i ett inlägg på Instagram.