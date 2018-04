Avicii blev Fornlings segermelodi

Det blev en lång holmgång för Sven Fornling för att försvara sitt titelbälte.

– Hade jag haft sämre flås hade jag varit rökt, sa han efter segern i Sundsvall.

Sven Fornling försvarade sitt baltiska IBF-titelbälte när han gick en av förmatcherna till superfajten i Sundsvall mellan Adrian Granat och Otto Walin.

Inför matchen hyllade han den bortgångne Avicii genom att tåga in till artistens världshit "Wake me up". Det blev också segermelodin för kvällen.

På förhand pratade Sven Fornling om att vara tålmodig för att inte falla in i sin motståndares bökiga och stökiga stil utan istället utnyttja sin goda kondition och bryta ner honom långsamt genom att bli aggressivare efterhand.

Tjecken Karel Horejsek inledde passivt och Sven Fornling kunde enkelt ta hem de första ronderna och skaffa sig ett övertag hos domarna. I tredje vaknade motståndaren och rusade stundtals på, men Fornling var trogen sin taktik och kunde nöta ner sitt motstånd och avsluta de sista ronderna bra med ett par tunga träffar.

– Jag hade en enorm trygghet i att veta att jag har så bra kondition. I sjunde var jag helt utpumpade men när jag tittade bort mot honom så såg jag att han var helt färdig, sa Sven Fornling som tog en poängseger, 97-93, 97-93 och 99-91, efter att ha varit samtliga domares segrare.

– Femtio gånger kände jag att "jo, det slaget tog riktigt bra", men han bara skakade av sig det och gick vidare, sa Sven Fornling om det stryktåliga motståndet som hade med sig ett par mycket meriterande matcher i bagaget.

Den långa matchen var också betydelsefull för framtiden, menade han.

– Det är sådana här matcher som jag behöver om jag ska kunna ta nästa steg och möta ännu bättre motstånd framöver.

Skulle han hitta lite kritik efter den sköna segern så var det att han fick ta emot för mycket själv också.

– Jag tycker att jag blev träffad för mycket och det kan jag inte fortsätta med. Där måste jag steppa upp ännu mer framöver.

Matchen i Sundsvall var hans andra försvar i år av titeln som han skaffade sig på boxningsgalan på hemmaplan förra åren.

I januari besegrade han danske Jeppe Morell.

Totalt var det Sven Fornlings femtonde proffsmatch och fjortonde seger. Den fjärde raka efter karriärens enda förlust som kom i juni 2016.

Mikaela Laurén lade beslag på ett nytt världsmästarbälte när hon återvände till sin riktiga viktklass – superweltervikt – som hon lämnade för senaste mötet med Cecilia Brækhus.

Tyskan Verena Kaiser lyckades inte få stopp på Mikaela Laurén som fick med sig IBO:s VM-bälte.

Verena Kaiser hade tio raka segrar med sig till Sundsvall och stred tappert i tio ronder innan hon såg sig besegrad av svenskan.

– Det blev en superhård fajt. Jag är verkligen tacksam för allt. Verena Kaiser vilken motståndare du var, sa Mikaela Laurén i ringen.

42-åringen börjar bli en riktig proffsveteran har nu kommit upp i 35 matcher där hon har vunnit 30. Hon har tidigare haft flera mästarbälten i viktklassen men avse sig dessa när hon tackade ja till matchen mot Cecilia Brækhus.

Mikaela Laurén som 2009 har öppnat för att lägga proffsboxningen på hyllan i år. Bland annat var lördagens match hennes sista för proffsstallet Team Sauerland.