Känsligt och virtuost från koramästare

Dawda Jobarteh Trio KONSERT · AFRO. Inkonst, Malmö, 20/4

Afrikanska musiker brukar inte direkt har några problem med det rytmiska.

Men frågan är om inte Dawda Jobarteh har det extra förspänt. Han var redan en professionell slagverkare innan han drogs till koran, först som förströelse vid sidan av jobbet som slagverkslärare i Danmark.

Och då slog "arvet" till. I hans musikerstinna släkt och i omgivningen hemma i Gambia har koraspel en central roll.

Jobarteh, som har dansk adress men är på väg att bli Malmöbo, äger alltså en ytterst distinkt strängattack, även när han spelar drömskt, vackert och melankoliskt i mera traditionellt västafrikansk stil.

Den attacken är inte heller i vägen när det kommer till jazz-, funk- och rockinfluerade låtar och disten och wah wah-pedalen trycks igång.

Vi fick mest instrumentalare, Dawda Jobartehs original med klassiker som "Afro blue" och Mingus "Better get hit in your soul" instoppade.

Dawda Jobarteh hade gärna fått sjunga mer än han gjorde, hans röst är stor, mörk och varm.

Många av den tajta trions låtar består av flera delar och kan nå från mycket lugnt och lyriskt till tungt, intensivt pumpande. Allt svänger givetvis rejält och inspirerar till dans, samtidigt som de tre ser till att släppa in luft i spelet.

Upplägget ger Dawda Jobarteh stor frihet och när han sträcker ut i långa improvisationer masserar ofta slagverkaren Sal Dibba och basisten Preben Carlsen två ackord fram och tillbaka.

Koramannen har all fingerfärdighet man kan önska sig och också den där förmågan att variera sig med små medel och förskjutningar.

På fredagskvällen var det i stort sett bara det långa jammet på "Jamming in the 5th dimension" som efter ett tag kändes stillastående

Dawda Jobartehs sätt att använda elektroniken och blanda musikstilar är klart uppfinningsrikt och trion kan verkligen bygga upp ett tryck. Man får många intryck för biljettpengen.

I längden hade jag ändå mest ut av de mera traditionella, "akustiska" låtarna, med plats för fler nyanser och känslor och där Jobarteh kunde improvisera nästan i oändlighet utan att man tröttnade. Den längtan som på något sätt bor långt inne i de sångerna kopplade ett starkt grepp.