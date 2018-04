De är Spelsveriges nya ansikten

Fakta

Det svenska spelbolaget Avalanche Studios grundades 2003 och har kontor i Stockholm och i New York. Den mest kända spelserien är "Just cause", medan dotterbolaget Expansive Worlds utvecklar "The hunter". Bolaget släppte också "Mad Max" som gavs ut av Warner Bros 2015.

Bolagets spel utspelas i öppna världar, vilket man använder den egenutvecklade spelmotorn Apex för.

I Stockholm jobbar 210 personer, vid New York-kontoret omkring 100.

Ungefär en tredjedel vid Stockholmskontoret har en annan bakgrund än svensk.

Källa: Avalanche