Det är Reinhold Niebuhr mot Sammy the Bull. Let's get ready to rumble!

Patrik Svensson har läst James Comeys uppmärksammade bok "A higher loyalty".

I oktober förra året erkände den förre FBI-chefen James Comey att han hade ett hemligt Twitter-konto. I ett halvår hade han publicerat sig under det tagna namnet Reinhold Niebuhr. Det blev en handfull inlägg. Stämningsfulla fotografier av flygande pelikaner. En bild av några stenar i ett skogsbryn med texten: "Bra ställe att fundera på ledarskap och värderingar."

Det intressanta med Comeys anonyma twittrande var nu heller inte så mycket innehållet som den person han valde att låna sitt alias från, nämligen den amerikanske teologen och filosofen Reinhold Niebuhr.

Denne Reinhold Niebuhr är kanske inte allmänt bekant i Sverige men i USA, och inte minst bland politiker och intellektuella, är det ett namn som bär med sig tunga ideologiska associationer.

Niebuhr var född 1892 och verksam som pastor, författare och samhällsdebattör fram till sin död 1971. Han var från början både socialist och pacifist, men präglades starkt av de båda världskrigen och kom under det kalla kriget att bli mer pragmatisk. Framförallt var han mannen som formulerade den ideologiska hållning som brukar kallas kristen realism. En religiöst förankrad människosyn som säger att människan är komplex men att rättvisa är viktigare än kärlek.

Synden blir vi aldrig av med, menade Niebuhr, och det finns inget sådant som en fulländad människa. Men vi måste åtminstone försöka göra det rätta. Att vara kristen realist är att trots sina begränsningar sträva efter att göra världen så rättvis som möjligt. Han formulerade sin syn i en egen variant av en bön som på svenska brukar kallas ”Sinnesrobönen”:

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden.”

Denne Reinhold Niebuhr är alltså den James Comey identifierar sig med. Hans ideologiska förebild. Jag vill tro att det har en viss betydelse i den soppa som är amerikansk inrikespolitik just nu.

I tisdags släpptes James Comeys bok "A higher loyalty - truth, lies, and leadership" (Macmillan Publishing). Det orsakade naturligtvis stort rabalder. Sedan han i maj förra året fick sparken som FBI-chef av Donald Trump har Comey varit en central och extremt påpassad figur i den politiska debatten.

Men "A higher loyalty" är egentligen inte en bok om Donald Trump. Det är en biografi över Comeys egen karriär inom det amerikanska rättsväsendet. Om tiden som åklagare, om stora maffiarättegångar och publika spektakel som åtalet mot Martha Stewart, om åren i George W Bushs administration, om hur Obama utnämnde honom till chef för FBI, om den utredning om rysk inblandning i valet 2016 som han drev och som vissa hoppas kommer att fälla Trump, om utredningen kring Hillary Clintons mejlserver som många, och ofta samma personer, menar är skälet till att Trump överhuvudtaget blev president. Utöver det är det en tankebok kring vad som gör en god ledare och en anständig människa. Och hur det enligt Comey hänger ihop.

Naturligtvis inleds boken med ett citat av Reinhold Niebuhr, för att därefter kasta sig rakt in i Comeys tidiga karriär inom rättsväsendet. I början av 1990-talet arbetade han som federal åklagare och kom bland annat att möta den ökände gangstern Salvatore ”Sammy the Bull” Gravano, som bestämt sig för att hoppa av och vittna mot bland andra den legendariske John Gotti.

Det är Sammy the Bull som hjälper Comey att förstå hur maffians moraluppfattning ser ut. Chefens oinskränkta makt, den absoluta lojaliteten från alla andra, alla dessa lögner, stora och små, som måste yttras för att upprätthålla maktutövandet.

”Dessa regler och normer var den organiserade kriminalitetens självklara kännetecken”, skriver Comey. ”Jag skulle senare i min karriär förvånas över hur ofta jag stötte på dem även utanför maffian.”

Det är ett elegant upplägg för vad som komma skall. Decennier senare står James Comey i ett rum i Vita huset tillsammans med Barack Obama och Robert Mueller. Obama ska just offentliggöra att han utnämner Comey till Muellers efterträdare som chef för FBI. Men precis när de ska gå ut genom dörren och möta pressen stoppar Obama honom och säger: ”Det är en sak jag glömt prata med dig om… Bob [Mueller] lovade mig en sak för länge sedan, och jag vill att du också ska lova det.”

Comey blir perplex. De har just talat om vikten av att FBI och dess chef har fullkomlig självständighet gentemot presidenten. Vilken slags lojalitet är det nu Obama vill avkräva honom?

Obama ler: ”Bob har låtit mig använda FBI:s gym för att spela basket, kan jag få fortsätta med det?”

Ytterligare knappt fyra år senare sitter Comey åter i Vita huset, ensam med Donald Trump som precis svurits in som president. Och Comey förklarar hur han ser på sin roll, talar om vikten av klara gränser mellan maktens olika grenar och om att presidenten kan förvänta sig ärlighet av honom, men att han som FBI-chef måste vara självständig. Trump svarar: "Jag behöver lojalitet. Jag förväntar mig lojalitet."

Det är där allt dras till sin spets och James Comeys insikt blir tydlig: Donald Trump är som människa, och som ledare, mer Sammy the Bull än Reinhold Niebuhr. Och det, menar Comey, är inte värdigt varken presidentämbetet eller USA. Trump är, helt enkelt "moraliskt olämplig" att vara president. Han saknar de grundläggande mänskliga egenskaper en god ledare måste ha.

Har han rätt? Talar han sanning? Vem kan egentligen veta? Vad gäller Comeys anklagelser mot Trump står ord ofrånkomligen mot ord. Allt kokar ner till trovärdighet.

Men trovärdighet kan man å andra sidan bedöma. Å ena sidan James Comey och hans bok, en korrekt och lite småtråkig tjänstemannatyp som verkligen tycks fullkomligt uppriktig i sin strävan att göra rätt och till varje pris upprätthålla den amerikanska konstitutionen.

Å andra sidan Donald Trumps egna utsagor om saken: tweets där han i versaler och med den trängde mobbarens desperata ordval kallar Comey en "SLIMEBALL" och "den sämste FBI-chefen någonsin".

Det är Reinhold Niebuhr mot Sammy the Bull. Let's get ready to rumble!