Drömmålen avgjorde för skadedrabbat AIK

Stefan Silva kom in lika abrupt som han fick lämna planen. Han hann ändå med ett drömmål under sina första 20 allsvenska minuter i en AIK-tröja. Kristoffer Olssons mål var värt att rama in även det. – Det är kul att vi kan göra sådana mål, säger Olsson efter 2–0 i klassikermötet med IFK Göteborg.