Bergmanåret 2018 har bara börjat. Men vad finns det egentligen mer att säga om vår störste filmregissör? En hel del, visade det sig när tidningens filmkritiker möttes för ett samtal om bland annat kvinnosyn, New York, David Bowie och ordet "frukostera".

Mattias Oscarsson: Jag lånar ett grepp från den utmärkta Bergmanpodden i P1 och börjar med att fråga: Hur kom ni för första gången i kontakt med Ingmar Bergmans filmer?

Michael Tapper: Mina föräldrar skildes efter ”Scener ur ett äktenskap”. Jag var inte gammal, men min mor och jag såg serien på tv, och vi pratade mycket om den. Jag tror att den betydde något för henne, att gå från tanke till handling. Hon var precis rätt målgrupp.

Malin Krutmeijer: Jag såg ”Höst­sonaten” då den gick på tv. Jag var i tonåren och egentligen lite för ung. Men jag och min kompis älskade Ingrid Bergman, så filmen gjorde ett jätte­starkt intryck.

Annika Gustafsson: Jag var fjorton år när min pappa tog mig med på ”Smultronstället”. Det var min tredje barnförbjudna film. Det var mycket som jag inte förstod, men stämningen och vissa bilder, den expressionistiska inledningen, Victor Sjöströms röst – allt gjorde väldigt djupt avtryck. Jag blev intresserad av Bergman och började se hans nya filmer när de kom, och också läsa böcker om honom. Jag kan säga att jag inte hade suttit här idag som filmkritiker om jag inte hade sett den filmen.

Camilla Larsson: Det första jag såg var nog ”Scener ur ett äktenskap”. Jag var typ sju år då, och jag förstod ju inte att det var Bergman, bara att det var en väldigt speciell tv-serie som man fick se fast man var alldeles för liten. Vi tittade mycket på gamla filmer hemma, men jag gillade mer Hasse Ekman och snöade in på ”Flicka och hyacinter”. Fast om någon Bergmanfilm gjorde starkt intryck så var det nog ”Smultronstället”.

Mattias Oscarsson: Mitt viktigaste Bergman­ögonblick var när jag såg ”Fanny och Alexander” på Bio Maxim i Landskrona. Det var jag och min bäste kompis och våra mammor som såg den. Jag minns det som att vi alla var ganska besvärade av sexscenerna, men efteråt så kunde jag och min kompis inte sluta prata om filmen. Vi var i precis rätt ålder, fjorton-femton, och det gick upp som ett ljus för i alla fall för mig att film kunde vara något annat än underhållning.

Hatad av vänstern

Mattias Oscarsson: Annika, du är den enda av oss som var med då Bergman fick sitt genombrott, i slutet av 50-talet. Var det något man pratade mycket om?

Annika Gustafsson: Det tycker jag. ”Sommarnattens leende” vann pris i Cannes och ”Smultronstället” i Berlin. Det var stort. Sedan kom det en period då det var mycket snack om Bo ­Widerbergs attacker på Bergman, och ”Skammen” fick hård kritik. Jag skrev min trebetygsuppsats om ”Sommaren med Monika” på Drama-Teater-Film i Lund år 1969, och en del av mina kurskamrater tyckte inte att Bergman var särskilt intressant, vilket jag blev lite ledsen för.

Michael Tapper: Det var en period då han hatades av vänsterrörelsen. Det verkliga Bergmanhatet fanns på Dramatiska institutet, och Stefan Jarl har pratat om att de tävlade i att hata Bergman. Han var fadersfiguren som man skulle göra upp med. Apropå bristen på socialt patos sa Bergman att han bara kunde skildra det han kände till och det var borgarklassen. Och den dissekerar han skoningslöst. Men det tyckte man inte då. Man ville ha väldigt tydliga klassperspektiv.

Annika Gustafsson: Nya vågen i Sverige med främst Widerberg och Troell gjorde en helt annan sorts film: man ville skildra verkligheten och påverka både individen och samhället. Bergman höll fast vid de eviga existentiella frågorna.

Michael Tapper: Men något hände när han började göra tv på 70-talet. Jag är arbetarklass, så det fanns ingen större sympati för Bergman i mitt hem före ”Scener ur ett äktenskap”. Men han började bli folklig i någon mening, en tv-personlighet som kunde uppträda i ”På parkett” med Lasse Holmqvist. Han försökte tona ner ­arty-farty-sidan. Han skriver i sina arbetsböcker att han besvärades av att uppfattas som svårtillgänglig. Han ville att folk skulle förstå honom.

Mattias Oscarsson: Bergmans aktie har ju fluktuerat mycket genom åren. När jag läste Drama-Teater-Film i början av 90-talet var han helt ute, och då var det ju också tydligt att Widerberg-falangen hade segrat inom svensk film.

Camilla Larsson: När jag läste film var det inte mycket Bergman heller. Det var mer ”den där Bergman”. Och sen när man började resa på filmfestivaler utomlands slogs man av hur mycket folk kunde om hans filmer.

Michael Tapper: Jag satt med i ett Bergmansymposium på Stockholms universitet 2005, och där var elever från Dramatiska institutet med som knappt hade sett några Bergman-filmer alls, de sket fullständigt i honom. Det var pinsamt, eftersom forskare från hela världen satt och lyssnade – och häpnade.

Mattias Oscarsson: Det jag har slagits av under tio års intervjuande av svenska filmskapare är att ingen någonsin nämner Bergman.

Michael Tapper: Roy Andersson pratar mycket om Bergman.

Mattias Oscarsson: Men det är för att han inte gillar honom. Om någon nämner Bergman är det för att man har haft personliga vendettor med honom. Samtidigt är det slående att utländska regissörer nästan alltid nämner Bergman när man intervjuar dem.

Camilla Larsson: Jag mötte några av regissörerna i Ingmar Bergman-tävlingen på Göteborgs filmfestival tidigare i år. De är ju inte valda för att de har något med Bergman att göra, och de kommer från hela världen – någon var från Israel och någon från Kanada. Men alla hade ett väldigt starkt förhållande till Bergman, och var överlyckliga över att få vara med i en Bergman-tävling. Det stöter man inte på hos unga svenska filmare.

New York, New York

Mattias Oscarsson: Varför tror ni att Bergman är större utomlands än i Sverige, framför allt i USA? Jag gissar att hans religiösa grubblerier är en anledning till framgångarna där.

Michael Tapper: Det är säkert en anledning. Framför allt är han stor i New York. Det är väldigt tydligt när man går igenom amerikanska tidningar. New York Times och New Yorker har skrivit enormt mycket om Bergman. New Yorker publicerade hela manuset av ”Viskningar och rop”, innan filmen hade premiär. ”Ansikte mot ansikte” – i USA klipptes den ned till biofilm – fick helsidesannonser i New York Times. Tänk vad det kostade. Något liknande förekom inte i Chicago Sun-Times eller LA Times. Han är nog större i New York än någon annanstans i världen.

Malin Krutmeijer: New York är USA:s intellektuella centrum, och europeiskt orienterat. Där finns den publiken.

Michael Tapper: Plus att det efter kriget kom en ny stor utbildad medelklass i USA, och de började titta på annat än mainstreamfilmer från Hollywood.

Annika Gustafsson: Han har ju också varit väldigt stor i Frankrike, ända sedan början. Franska regissörer lyfter gärna fram honom.

Lost in translation?

Mattias Oscarsson: Kanske språket spelar en roll? Vi svenskar upplever hans dialog som väldigt litterär, men det går förlorat i översättningen. Exempelvis sa den polske regissören Andrzej Wajda att han inte hade hört något mer naturligt språk än i Bergmans filmer, vilket för oss svenskar blir ett skrattretande påstående.

Malin Krutmeijer: Jag stör mig inte på språket, mer på de emotionella utbrotten i de tidiga filmerna som känns gammaldags redan för den tiden, som om de hörde hemma i ännu äldre film. Folk som slänger med huvudet eller börjar skratta hysteriskt. Det blir lite too much.

Annika Gustafsson: Jag kan tycka att språket är lite störande i hans gamla filmer, som i ”Till glädje” som jag nyss såg. Där finns det ordvändningar som låter väldigt onaturliga. Men att det låter teatralt i de senare filmerna stör mig inte, och jag tycker att det finns en skönhet i att höra de här rösterna. Som när Ingrid Thulin läser brevet i ”Nattvardsgästerna”. Men jag kommer ihåg att när Liv Ullmann gjorde ”Trolösa” efter Bergmans manus, så var det kritiker som reagerade på språket. Bland annat ordet ”frukostera”. Men det är ju ett fint ord!

Mattias Oscarsson: Vad jag minns var det Hans Wiklund i TV4 som var arg på ”frukostera”.

Malin Krutmeijer: Men det är ju inte naturalism som Bergman håller på med. Det är inte menat så. Människorna i hans filmer uttalar sina inre tankar.

Michael Tapper: ”Ska jag anmäla honom till sedlighetspolisen?” är en replik i ”Saraband”, haha.

Mattias Oscarsson: Jag gillar särskilt hans 60-talsfilmer som utspelas i ett eget universum, ett kargt Bergmanland. Som ”Persona”. När det blir för realistiskt kan det teatrala språket krocka med verkligheten. Därför har jag lite problem med ”Fanny och Alexander” som är en så verklighetstrogen kostymfilm med Carl Larsson-estetik. Dialogen känns ibland onaturlig och krystad i en sådan påtaglig miljö.

Camilla Larsson: Det är väl många filmer idag också som också har onaturlig dialog? Som Wes Andersons filmer. Han är för övrigt inspirerad av Bergman.

Mattias Oscarsson: Woody Allen är ju en annan som inspirerats av Bergman. Och Lars von Trier.

Michael Tapper: Lars von Trier skrev flera brev till Bergman, men fick aldrig svar. Han sa att det var som att skriva till Gud. Ingen av dem svarar.

Malin Krutmeijer: Jag hade inte sett en Bergmanfilm på ganska länge och inför det här samtalet såg jag ”Tystnaden”. Det kändes som att hoppa in i något helt avvikande mot vad man ser dagligdags som filmkritiker. Det är ett helt annat filmiskt universum. Det enda som det påminde mig om är faktiskt ”Twin Peaks”. Det är något med att de är på ett hotell och att det är en blandning av dröm och verklighet. Jag satt och letade efter referenspunkter och kom fram till att i min omedvetna kanon är Bergman sin egen referenspunkt. Det är också en svaghet: han står där som ett monument.

Mattias Oscarsson: Blir det inte ofta så med stora konstnärer? De skapar ett universum som är deras eget. Det är lätt att parodiera, men också­ så egensinnigt att det är svårt att bygga vidare på. Så värst många svenska regissörer har han väl inte påverkat?

Michael Tapper: Jan Troell. Både ”Ole Dole Doff” och ”Bang” tror jag är väldigt influerade av Bergman. Det har han sagt till mig, men vad jag förstod ville han inte prata så högt om det med sina kolleger på den tiden. Vi är ganska historielösa i Sverige. Det finns ingen svensk filmhistoria i nya filmer som görs. De är totalt tomma, och det menar jag är fatalt. Titta på amerikansk film, och en sådan som Martin Scorsese som gör rena uppvisningar i filmhistoria.

Mattias Oscarsson: Det är slående när man träffar unga amerikanska filmregissörer att de har full koll på filmhistorien, ofta tillbaka till stumfilmstiden, och jag tror att det har mycket med utbildningen att göra. I USA lär man sig filmhistoria på de praktiska utbildningarna.

Michael Tapper: Jag tror att det är Widerbergs fel. Den generationen tyckte att man skulle klippa alla band till det gamla och göra något radikalt. Det var nästan som Pol Pots år noll. Och Widerberg fick alla med sig, som Vilgot Sjöman och Mai Zetterling.

Bergman och #Metoo

Mattias Oscarsson: Och vad är då synen på Bergman 2018? Jane Magnusson har redan pratat om att hon i sin kommande dokumentärfilm, med premiär i Cannes, ska se på Bergman genom ett #metoo-filter.

Camilla Larsson: Jag tycker att det är väldigt bra att det kommer upp, det vore konstigt annars. Men även om han var tuff att jobba med och hade taskig kvinnosyn privat så verkar han inte ha hållit på med sextrakasserier. Jag ledde ett samtal med Gunnel Lindblom under Göteborgsfestivalen tidigare i år, och där berörde vi Bergmans kvinnosyn. Lindblom hade inte ett ont ord att säga om honom, men påpekade att filmvärlden på den tiden var ett mansträsk. Det var också Bergman som stöttade henne när hon ville regissera. Han producerade hennes filmer på sitt eget bolag.

Annika Gustafsson: Särskilt i början av sin karriär betedde han sig jäkligt illa mot en massa människor, kvinnor som män. Det är allmänt känt och Bergman har också skrivit om hur satans besvärlig han kunde vara. Han skällde ut folk till höger och vänster, men fick också skuldkänslor för det. Att han skulle ha betett sig svinaktigt mot kvinnor har jag inte hört. Barnen är nog ett värre kapitel än fruarna.

Camilla Larsson: Linn Ullmanns roman ”De oroliga” om hennes uppväxt är fantastisk. Hon verkar ju ha klarat sig bra, men det var värre med de andra barnen.

Michael Tapper: Bara för att man har haft en massa brudar behöver det inte betyda att man är en skitstövel.

Malin Krutmeijer: Och brudarna har ju också haft honom.

Michael Tapper: Bergman verkade inte se någon skillnad på män och kvinnor. Han såg sig själv som gränslös. Hans klassiska citat ”Jag är en lesbisk man, besatt av andra kvinnor” ligger det mycket i – han ville inte identifiera sig som man eller kvinna.

Malin Krutmeijer: I filmerna är det ofta kvinno­rollerna som bär meningen och innehållet. De existentiella funderingarna ligger hos kvinnorna.

Camilla Larsson: Ja, hans filmer klarar verkligen Bechdeltestet.

Annika Gustafsson: Häromdagen såg jag om ”Viskningar och rop”. De kvinnorna, och de ansiktena! Harriet Andersson, Ingrid Thulin, Liv Ullmann. Den är makalöst intressant. Allt som finns där i deras små gester, leenden och blickar. Jag vet ingen annan regissör som fotograferar kvinnoansiktet så otroligt uttrycksfullt.

Michael Tapper: Han blev väldigt kritiserad av feministerna på 70-talet. De menade att han enbart såg kvinnan som en biologisk varelse, och om hon inte kunde föda barn så var hennes liv förstört. Och att han traderade vidare myten om att män är rationella och att kvinnor är känslovarelser. Men kritikerna förstod inte att han var väldigt inspirerad av Ibsen, och skrev om livslögner. Ebba Witt-Brattström var en av dem som attackerade Bergman. Jag undrar vad hon tycker idag?

Malin Krutmeijer: Det låter som de hade en väldigt snäv läsning, tycker jag. Jag tycker att hans kvinnofigurer verkligen har både själar och tankar. De pratar om sig själva hela tiden, hur deras belägenhet är i existensen. De pratar också om män, men inte som om de var beroende av männen. Och de har ofta yrken. Man får ändå tänka på att Bergman var född 1918 och uppvuxen i en värld där kvinnorna ofta var beroende av männen.

Kulten på fårö

Mattias Oscarsson: Har någon av er träffat Bergman?

Annika Gustafsson: Jag såg honom prata på Filmhuset i Stockholm i samband med visningen av Arne Carlssons dokumentär om inspelningen av ”Fanny & Alexander”. Det var väldigt underhållande, för man stoppade filmen under visningen och Bergman kommenterade. När ljuset tändes såg jag att i publiken så satt – Andrej Tarkovskij. Det var lite oj!

Camilla Larsson: Träffat och träffat, men jag satt i en bil som körde in på hans gård på Fårö, och han kom ut. Jag kom med Ang Lee som skulle träffa Bergman, och han var väldigt nervös inför mötet. På Bergmanveckan trippade folk på tå omkring Bergman.

Mattias Oscarsson: Jag har varit i hans biograf på Fårö, och på hans stol får ingen sitta på. Det är som en kult kring Bergman på ön.

Michael Tapper: Det finns något sektliknande över det. Det blir en omvänd banalisering av Bergman. Istället för att racka ner ska man dyrka. Och det är ofta två sidor av samma mynt. Man glömmer bort att se på honom som konstnär och människa. Jag förstår inte var det kommer ifrån.

Malin Krutmeijer: För att han blev så stor.

Michael Tapper: Det blir väl så att folk vill låna något av den berömmelsen: om jag har sett lite av hans storhet blir jag också stor.

Vargtimmen – en kalkon?

Mattias Oscarsson: Hans tidiga filmer glöms ofta bort, han gjorde ju faktiskt uppemot femton innan han slog igenom på allvar. Det hade varit otänkbart idag.

Camilla Larsson: Om man gör en misslyckad, eller halvlyckad, film idag så kanske man inte får fortsätta.

Mattias Oscarsson: Är det någon av hans tidiga filmer som är oförtjänt förbisedda?

Michael Tapper: ”Det regnar på vår kärlek” tycker jag mycket om. Det är en James Dean-film i svensk miljö. Birger Malmsten spelar en outsider som kommer ut från fängelse och blir ihop med en prostituerad. Det är en av hans få filmer med ett lyckligt slut.

Mattias Oscarsson: Är det någon som har sett thrillern ”Sånt händer inte här”? Filmen som han själv dödskallemärkte, och som inte får visas idag?

Michael Tapper: Vi fick faktiskt visa den på Lund studenters filmstudio på 80-talet. Den är som en ofrivillig parodi på en spionhistoria. Bergman var verkligen ingen thriller- eller ­actionregissör. Han förstod sig inte på genrefilmer.

Mattias Oscarsson: När blir Bergman ”Bergman” på allvar?

Annika Gustafsson: Jag säger ”Sommarlek” från 1951, med sina skärgårdsmiljöer. Där finns också ett schackspel.

Michael Tapper: Ja, ”Sommarlek”. Den är fånig på många sätt – folk som är trettio spelar tonåringar. Men det är en vacker ögonblicksbild av ungdomskärlek.

Mattias Oscarsson: Är det några av hans filmer som inte har stått sig så bra? Själv tycker jag att ”Det sjunde inseglet” är lite dammig.

Malin Krutmeijer: Jag har aldrig gillat ”Vargtimmen” och jag har inte vågat se om den för jag skrattade så mycket första gången jag såg den. Jag tycker att det är en riktig kalkon.

Michael Tapper: ”Fanny och Alexander” tycker jag är fruktansvärt övervärderad. Han går tillbaka och hyllar den värld som han har dissekerat. Det är ett försök att vara folklig, lite som David Bowies ”Let’s dance”.

Annika Gustafsson: Jag blir underhållen och fascinerad av myllret av människor i ”Fanny och Alexander”.

Mattias Oscarsson: Även om kanske inte filmerna håller hela vägen finns det alltid otroligt förtätade ögonblick och scener. Det finns alltid ett briljant inslag som man kan ta med sig. Där hans storhet lyser igenom.

Malin Krutmeijer: Det är nästan alltid bra idéer och en bra text i botten, och han får ut otroligt mycket av skådespelarna. De stiger ut ur berättelsen och tilltalar en.

Mattias Oscarsson: Och han hade ett hemligt vapen – de långa tagningarna på ansikten i närbild, vilka är omöjliga att värja sig emot.

Malin Krutmeijer: Men det hade lika gärna kunnat falla platt med en sämre text. Han får det att hålla.

Michael Tapper: Det som fängslar mest är att han förstår att man inte bara lever i nuet, utan också i fantasin och i minnet. På flera plan samtidigt. Och att rollfigurerna pratar som man tänker.

Kritikernas Bergman-favoriter

Annika Gustafsson: "Smultronstället", "Nattvardsgästerna", "Fanny och Alexander".

Mattias Oscarsson: "Smultronstället", "Tystnaden", "Persona".

Malin Krutmeijer: "Persona", "Scener ur ett äktenskap", "Höstsonaten".

Camilla Larsson: "Sommarnattens leende", "Smultronstället", "Tystnaden".

Michael Tapper: "Sommarlek", "Persona", "Ur marionetternas liv".