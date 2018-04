Damishockeypionjären Kristina Bergstrand, som i mars valdes in i svensk hockeys Hall of Fame, hyllas under Sweden Hockey Games-matchen mellan Sverige och Finland i Stockholm på söndag.

Bergstrand är den mesta svenska mästaren med 14 SM-guld för Nacka och Mälarhöjden/Bredäng. Hon spelade också tolv mästerskapsturneringar med Damkronorna under 14 säsonger, totalt 126 landskamper och 40 mål.