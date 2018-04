Boy George gör gratis Pride-konsert i Göteborg

Boy George och Culture Club intar Götaplatsen under årets EuroPride i Göteborg.

"Det känns fantastiskt att komma tillbaka till Sverige och speciellt Göteborg för att vara en del av EuroPride 2018. Vi har satt samman en show fylld med hits och minnen som vi vet kommer att bli sommarens bästa utekväll", säger Boy George i ett pressmeddelande.

Bandet grundades 1981 och ligger bakom hits som "Do you really want to hurt me", "Karma chameleon" och "I'll tumble 4 ya".

Regnbågsfestivalen pågår 14–19 augusti. Boy George och Culture Club uppträder den 18 augusti och konserten är gratis för alla.