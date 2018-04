Joaquin Phoenix: Ser aldrig mina filmer

Joaquin Phoenix har hyllats för rollen i "You were never really here". Men själv har han inte sett filmen. – Jag ser aldrig någon av de filmer jag är med i, säger han och berättar att han smiter ut bakvägen på galavisningarna.

Nu är det som tur är många andra som tycker om att se den 43-årige Phoenix på film. På förra årets Cannesfestival tyckte juryn så mycket om det de såg, att de gav honom det manliga skådespelarpriset för rollen i Lynne Ramseys ”You were never really here”.