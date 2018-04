"Jag tror ingen liberal är nöjd med situationen och att alla inser att läget är allvarligt."

Viktigt, visst, men vinnande? Björklund och hans kollegor har balanserat för länge kring riksdagens 4-procentsspärr i opinionsmätningarna för att kunna ta något för givet i höst. Och frågan är hur många väljare som har missat vad partiet står för då det gäller skolan och integrationen. Just dessa områden har prioriterats allt sedan Björklund tog över partiledarrollen. Ofta har han debatterat på ett förtjänstfullt sätt. Likväl har stödet sjunkit i de senaste två valen.

Så hur tänker Björklund?

"Jag är kritisk mot förslag som vill inskränka människors rätt att söka asyl och skydd undan krig", förklarade han vid riksmötet med tydlig adress till allianskollegan Ulf Kristersson (M).

Fast inte heller där har Liberalerna hittat något eget att locka väljare med. Opinionsstarka Centerpartiet är på samma linje och gör återkommande utspel till asylrättens försvar. C har överhuvudtaget fått mer utpräglade liberala drag på senare år, vilket kan vara en delförklaring till situationen för L. Två partier konkurrerar nu öppet om gruppen väljare med liberala värderingar. Det är en olycklig situation.

Konkurrensen mellan de båda partierna riskerar att leda till en mindre liberal svensk politik. Om Liberalerna faller ur riksdagen innebär det också att många liberala väljare blir utan representation i kammaren – vilket i sin tur kan leda till att ännu färre röstar på L. Varför riskera att "kasta bort" sin röst?

Dessa röster är viktiga oavsett hur nästa regering ser ut. Med en S-ledd ministär riskerar politiken att kantra åt vänster om underlaget för uppgörelser med mittenpartier försvagas. Och inriktningen på Moderaternas politik påverkas mycket av vilka partier den kan förverkligas tillsammans med.

Björklund borde försöka sig på något djärvt och öppna för samarbete mellan L och C. Visst har sådana initiativ tagits förut – av Thorbjörn Fälldin (C) på 1970-talet och Lars Leijonborg (L) under förra decenniet – med misslyckat resultat. Men de liberala krafterna är viktigare än på länge i svensk politik och tillsammans skulle partierna ha goda utsikter att få omkring 15 procent av rösterna.