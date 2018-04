Väljares rädsla gynnade Trump

Det senaste valet i USA avgjordes inte av missnöjda arbetarklassväljare, utan av väljare som av rädsla för att tappa sin status i samhället gav sin röst till Donald Trump, enligt en ny studie. Rädsla för att USA är på väg att förlora sin tätposition i världen spelade också in.

Studien, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, bygger på intervjuer med 1 200 amerikaner i alla åldrar vid två olika tillfällen, före presidentvalen 2012 och 2016.