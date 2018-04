Krisande nätjätte oroar marknaden

Fakta

Skandalen med Cambridge Analytica sträcker sig tillbaka till 2014 då det brittiska bolaget misstänks ha, på ett bedrägligt sätt, samlat in uppgifter från 87 miljoner Facebook-användare. Uppgifterna samlades in genom en Facebook-app, ett personlighetstest utvecklad av den brittiska akademikern Aleksandr Kogan som sedan gav informationen vidare till analysföretaget. Genom att logga via Facebook kunde appen hämta uppgifter om namn, ort, ålder, kön och vilka sidor på plattformen som användarna gillat. Den samlade även in data från app-användarens vänner på Facebook.

Enligt Cambridge Analytica hade bolaget ingen kännedom om att forskaren bröt mot några regler i och med överförandet av informationen. De har även uppgett att informationen raderades när de fick kännedom om regelbrottet 2015.