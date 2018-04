En sällsynt glad, politisk musikpionjär

Hugh Masekela ALBUM. '66-'76

1966 kom Hugh Masekelas lp ”Americanization of ooga booga”.

Mycket kan sägas om den häpnadsväckande titeln. Trumpetaren hade då flyttat till USA från apartheidens Sydafrika och jag vågar gissa att han valde lp-titeln med en maximalt sarkastisk humorglimt i ögat.

Afroamerikanerna i 60-talets sydstater, till exempel de som attackerades brutalt av polis under medborgarrätts­marschen från Selma i Alabama 1965, var nog inte heller helt övertygade om att amerikanska kultur var mer högtstående än afrikansk ”ooga booga”.

Titeln signalerar hursomhelst vilket som var Hugh Masekelas adelsmärke: att skutta över stilgränserna. Och stilblandningen är en röd tråd genom den nysläppta boxen ”'66-'76”.

I januari i år gick Hugh Masekela bort, 78 år gammal, med ett fantastiskt livsöde i ryggsäcken.

1960, efter Sharpeville­massakern, hade han lämnat Sydafrika, av politiska skäl. I USA tog karriären fart. Masekela var en tekniskt skicklig, mångsidig trumpetare, som behärskade jazz lika väl som syd­afrikansk populärmusik, vinande beboplöpningar liksom känslofyllt melodispel i sydafrikansk anda.

Han gillade också salsa, brasilianskt och amerikanska pop- och schlagerhits. Och gav allt sydafrikanska färger, mer eller mindre.

”'66-'76”, som Masekela själv var med och satte ihop, startar med en instrumentalversion av Jobims bossa ”A felicidade”. Sedan följer poplåten ”Why are you blowing my mind?”, med bluesiga övertoner, sydafrikanskt blås och energi­späckad sång av mannen själv.

”Do me so la so so” är renodlad highlife, ”Hush” närmast gospel och jazzklassikern ”Night in Tunisia” coolt funkig. Allt svänger, döda punkter saknas.

Smörlåten ”You keep me hangin' on” passar förstås Masekelas råbarkade röst ganska illa. Men listettan från 1968, "Grazing in the grass" med sin enerverande ko-­klocka, är det enda onjutbara spåret.

Hugh Masekela skapade "världsmusik" långt innan termen fanns. Och hans politiska betydelse var stor.

Låten ”Bring him back home” från 1987, tillägnad den fängslade Nelson Mandela, blev en inofficiell nationalsång för ANC. Men redan på 60-talet skrev trumpetaren "Blues for Huey", en taktfast bluesmarsch till Svarta Pantern-grundaren Huey Newton.

”Soweto blues” handlar om upproret i Soweto 1976. Och med den gastkramande "Stimela", om gästarbetarna som tvingades slita i Johannesburgs gruvor för snåla löner, stod Masekela för höjdpunkten under Paul Simons ”Graceland”-konsert i Köpenhamn 1989.

Ovanpå allt detta ska han kommas ihåg för den speciella positiva energi han spred. Sällan har jag upplevt en gladare och mer generös artist än Masekela på Ystad jazzfestival 2013.

