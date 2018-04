Experter: Nordkoreas testanläggning raserad

Delar av testanläggningen Punggye-ri där Nordkorea genomfört kärnvapenprov har rasat samman, enligt kinesiska seismologer.

Raset inträffade efter en sprängning i september i fjol. Sprängningen registrerades först som ett jordskalv med en beräknad magnitud på 6,3. Enligt Nordkorea testade landet en vätebomb.

Ett efterskalv några minuter efteråt ska ha fått delar av bergets insida att rasa samman, enligt två studier där kinesiska experter har ingått.

"Det är nödvändigt att fortsätta övervaka eventuella radioaktiva läckor efter händelsen", skriver forskarna vid University of Science and Technology of China i en sammanfattning till en av studierna.

I ett sammandrag på engelska står det även att det inte går att använda testanläggningen för framtida kärnvapentester. Men den uppgiften finns inte med i sammanfattningen på kinesiska.

Studien kommer att publiceras i amerikanska Geophysicial Research Letters, enligt universitetet.

I förra veckan sade landets ledare Kim Jong-Un att alla kärnvapen- och robottester skulle avbrytas samt att en anläggning för kärnvapenprov skulle stängas.