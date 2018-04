Hon prisas som ungdomsledare

Tidigare har Elsa Regnéll prisats för sina egna insatser på ultimate frisbee-planen. Nu får hon stipendium för rollen som idrottsledare i Lundaklubben Akka Ultimate Club.

Det är nio år sedan Elsa Regnéll kastade sig in i ultimate frisbee. För det handlar just om att kasta, fånga och springa. Varje lag har sju spelare och det gäller att passa frisbeen över planen och få in den i målområdet, utan att förlora frisbeen till motståndarlaget. Man får inte springa med frisbeen, men däremellan springer man mycket.

– Man måste vara snabb, spänstig och bra på att kasta och fånga. Det är mer allsidigt än man tror. Men också en unik sport där man betonar den sociala biten. Det finns ingen domare, vilket kräver att alla är schyssta mot varandra, säger Elsa Regnéll.

Efter att själv ha varit aktiv ultimatespelare i flera år och tränat bland annat i Norge, Tyskland och USA, har hon valt att satsa mer på rollen som tränare vid sidan om studierna till läkare. För ett och ett halvt år sedan startade hon juniorverksamhet i Lund, och det är insatserna som tränare där som hon nu prisas för. Två gånger i veckan leder hon juniorträningen på Smörlyckan.

– Jag tycker att det är så kul att följa mina spelares utveckling och det är lärorikt att få leda en grupp. När jag måste tänka till och pedagogiskt försöka förklara grejer så lär jag mig massor. De erfarenheter som det ger tror jag kommer att vara värdefulla också i min roll som läkare så småningom.

Vad betyder det att få ett sådant här stipendium?

– Mycket - jag blev verkligen jätteglad. Det är en fin utmärkelse.

Prissumman är 7 000 kronor och dessutom får laget 3 000 kronor. Vad pengarna ska användas till har Elsa Regnéll inte helt bestämt.

– Men jag har en dröm: Det finns ett projekt i Israel där man använder ultimate frisbee för att skapa kontakt och förståelse mellan människor i konfliktområden. Jag tycker att det verkar vara en fin grej och har skickat en förfrågan ifall de behöver en volontär. Vi får se vad det leder till.

När vi träffar Elsa Regnéll tar hon en paus i solen från pluggandet. Hon är inne på termin sju av elva på läkarlinjen.

– Det är den andra kliniska terminen. Det innebär att jag är mycket på sjukhuset vilket är roligt.

I vår har hon haft mycket annat på gång och är också aktiv i Karnevalen där hon varit produktionskoordinator i utskottet som gör årets Karnevalsfilm, ”Drömmarnas Lund”.

– Jag får ju inte avslöja något om filmen, men missa inte premiären!

Fotnot: Nyfiken på Ultimate Frisbee? Akka Ultimate Club erbjuder prova på träning för alla mellan 12-18 år den 29 april klockan 16.30-18 på Smörlyckan plan 3.