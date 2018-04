Motorer för 135 000 stulna från seglarklubben

Tjuvar har varit framme och stulit flera båtmotorer och reglage från Lommabuktens seglarklubb. Det riskerar att ställa till det rejält inför nästa månads tävlingar. ”Det är så jävla tråkigt så det är inte sant”, säger Tommy Liljenberg, som sitter i klubbens styrelse.

Det var under natten mellan måndag och tisdag som tjuvarna var framme. Enligt polisanmälan stals tre båtmotorer, sammanlagt värda 135 000 kronor. Enligt Tommy Liljenberg stals dessutom fyra reglage från båtarna, som låg förtöjda i hamnen.

– Sannolikt har de kommit under natten och kört in ett släp. Sedan kan de jobba mer eller mindre ostört. Här nere bor ingen som kan se vad de gör och hamnen är allmän platsmark så vi kan inte hägna in den, säger han.

På seglarklubben används motorbåtarna som följebåtar när barn och ungdomar är ute och seglar i sundet.

– Detta är kris. Vi har seglartävlingar i början och slutet av maj, och vi måste försöka få tag i nya motorer till dess.

Det är inte första gången klubben drabbas av liknande stölder.

– Det händer varje år. I fjor var det två gånger om jag minns rätt. Det är hela tiden, säger Tommy Liljenberg.

Hos polisen i Lomma känner man igen bilden av de återkommande stölderna från båtar.

– Den här säsongen kommer igång nu när folk börjar lägga i sin båtar, säger kommunpolis Håkan Persson.

Vad kan man göra för att skydda sig?

– Det viktigaste är egentligen att man är uppmärksam och hjälper varandra att hålla koll. I Lomma finns båtsamverkan som man kan vara med i.

– Man kan också märka sina grejer med märk-DNA och se till att låsa fast dem med godkända lås. Och det är bra om man skriver upp alla motornummer och har det noterat så att man snabbt kan skriva med det i en anmälan. Då får vi med det när vi efterlyser, säger Håkan Persson.