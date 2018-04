Youtubestjärnan Keyyo till Lund med sin första show

Från skärmen till scenen. Den populära Youtubern Keyyo ger sig nu ut på sin första turné.

Keyyo har just bokat in Lunds stadsteater till hösten, den 21 september, hennes enda föreställning i Skåne under 2018.

Keyyo blandar humor, allvar och sina egna upplevelser i "Ryssen kommer". Bild: Robert Eldrim – Jag har ju värmt upp på Melodifestivalen, giggat före David Batra och gjort lite standupgrejer. Men jag har aldrig stått ensam i en scenshow förut. Det känns jättejätteroligt, men framför allt nervöst och pirrigt, berättar Keyyo, Kristina Petrushina.