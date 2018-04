Snabbtågen mellan Malmö och Stockholm ska gå en gång i timmen och fler avgångar till Köpenhamn med SJ. Det är början på satsningen som ska binda samman Öresundsregionen och Stockholm och på sikt öka tågresandet.

SJ planerar att nästa år utöka avgångarna mellan Malmö och Stockholm när snabbtåget ska gå en gång i timmen.

– Det är två stora dynamiska områden som växer jättemycket och vi ser att vi har allt fler resenärer som åker mellan regionerna, säger Petter Essén, affärschef på SJ.

Resorna till och från Köpenhamn ökar också under 2019 med något fler avgångar. Att allt fler vill resa över till Danmark märks tydligt enligt SJ. Fler åker via Kastrup och resorna till Köpenhamn har bara under våren ökat med 30 procent.

– Vi tittar på resvanorna hos våra resenärer och var dem vill åka, och vi ser att intresset för att åka över till Danmark växer kontinuerligt och kommer fortsätta växa, säger Petter Essén.

En effekt av det ökande resandet blir att man som resenär kan ta tåget för en billigare peng.

– Det kommer bli fler, billigare biljetter och det generella priset kommer gå ner. Sen jobbar vi ju med rörlig prissättning, så det varierar och det går inte riktigt att säga med hur mycket priset sänks.

Dessa ändringar för 2019, som SJ ansökt om hos Trafikverket, är starten på en storsatsning på tågsträckan Köpenhamn-Malmö-Stockholm. Satsningen handlar dels om att möta dagens behov:

– Just nu har vi tåg som blir helt fullbokade, så vi behöver större kapacitet.

Dels handlar satsningen om att binda samman Mälardalen, Östergötland, Småland och Öresundsregionen ytterligare.

– Vi vill knyta ihop orterna mellan de här två stora regionerna och siktar på så korta restider mellan regionerna som möjligt.

Det ska göras genom att bland annat öka antalet platser på sträckan med 50 procent och att rusta upp X2000-tågen. Dessutom planerar SJ att investera i nya snabbtåg som kan köra upp till 250 km/h och som introduceras på sträckan Köpenhamn-Malmö-Stockholm under 2022. Tågen är också fysiskt större och har fler sittplatser.

Däremot är det inte avgjort om de kommer få åka med maxhastigheten eftersom järnvägsbanan inte är fullt utrustat för hastigheten.

– Vi köper de här tåget i förberedande syfte, för så fort det finns chans att köra snabbare på vägbanan så är vi redo.

Inom fem år vill SJ att resandet på sträckan ska ha ökat kraftigt, utöver den ökning som redan märks av.

Hur ska ni få fler att åka tåg mellan de två storregionerna?

– På en sådan här lång distans har vi tydlig konkurrens med flyget, i dag är det 2,8 miljoner flygresor mellan Köpenhamn-Malmö och Stockholm. Men om vi kan erbjuda bättre och snabbare resor så finns det ännu fler anledningar att välja tåget.

– Vi ser också en ökad miljömedvetenhet, folk vill vara miljövänligare. Hur man reser handlar om vanor, när man väl testar tåget upptäcker man hur enkelt det är och fortsätter så.

Att det finns en efterfrågan är i alla fall Petter Essén övertygad om. Nu ligger en ansökan hos Trafikverket och i slutet av september fastställs den tidtabellen för 2019.

– För oss är det en jättestor grej, en 50-procentig ökning av platserna har inte hänt på någon linje innan, så det är en jättesatsning, Det känns jättekul att vi gör det här, säger Petter Essén.