Malin Gramer drömde om att bli skådespelare men halkade in på tv och blev programledare. Dessutom pratar hon i radio, har en blogg och en podd. – Det är roliga jobb så det är svårt att säga nej. Som 40-åring kanske jag måste lära mig att bromsa lite.

Under våren har Malin Gramer haft ett hektiskt schema. I början av året ledde hon dejtingprogrammet ”En hemlig beundrare” i TV3. Och i mars startade ”Stil i sikte” på samma kanal. I programmet, som spelas in under en kryssning till Åland, får tv-publiken följa hur ett antal resenärer med hjälp av ett stort team får makeovers.

Malin Gramer gör däremot det hon är bäst på – att få människor att berätta om sina liv.

– Att få vara med när någon delar med sig av sin historia och sitt innersta, men också hjälpa dem i en förvandling, är ett sådant privilegium, tycker jag. Det är så fint! Jag är genuint intresserad av människor och deras livsöden. Även när kameran är avstängd fortsätter jag att prata och vill veta grejer.

I år har det gått femton år sedan Malin Gramer började med tv. Som liten drömde hon om att bli skådespelare. Efter gymnasiet och ett år som au-pair i Florida gick hon på Calle Flygares teaterutbildning. Direkt därefter fick hon en roll i ungdomsfilmen ”Trekant”. Ungefär samtidigt dök chansen till ett programledarjobb i Nederländerna upp och Malin tog den. Sedan har det rullat på.

Riktig fart blev det efter dokumentärserien ”Fråga Olle” som handlade om sex i olika former. För sin insats som nyfiken och orädd reporter utsågs Malin Gramer till ”Årets profil framför kameran” 2012.

– Det var ju väldigt kul. När programmet kom var det banbrytande och lite chockerande. Jag kommer ihåg att min mammas väninnor var lite förfärade. Än i dag pratar folk om det. Bara häromdagen fick jag beröm av en taxichaufför som sa till mig: ”Du var så bra och ställde så raka frågor”. Även på produktionsbolag nämner de ofta det programmet. Det känns fint.

I mitten av 2000-talet hoppade hon runt bland olika kanaler. Men de senaste fem åren har hon varit TV3 trogen och lett kanalens stora flaggskepp ”Paradise Hotel”, som kommer tillbaka i höst igen. Det blir Malin Gramers sjätte säsong.

Förutom programlederiet har hon en blogg och en podd. Dessutom sänder hon radioprogrammet ”Vakna” i NRJ mellan klockan sex och tio varje morgon.

– Senaste tiden har mitt liv gått i 200 kilometer i timmen. Jag har dubbel- och trippeljobbat. Jag började på radion under graviditeten för ungefär ett och ett halvt år sedan. Jag slutade en fredag och födde Leo på lördagen.

Hur mycket sover du egentligen?

– I natt var det stökigt kan jag säga för vår lille Leo ville inte sova. Jag somnade en timme innan jag skulle kliva upp. Sedan har det varit full fart, men det blir nog en tidig kväll.

Även om det i vissa perioder kan bli väldigt hektiskt med jobb som överlappar varandra påpekar hon att det också kan gå månader då hon är helt ledig.

– Man får försöka se det positiva i allt. Och det är också roliga jobb så det är svårt att säga nej. Än så länge funkar det, men i längden är det inte bra vare sig för relationer eller för psyket om det blir för mycket. Som 40-åring kanske jag måste lära mig att bromsa lite.

I år har du varit programledare i 15 år, hur har du förändrats?

– Massor, det är det som är så fascinerande. Alla möten som jag har haft har lärt mig hur människor reagerar och hur jag själv regerar i olika situationer. Jag tycker att jag har vuxit och utvecklats. Jag har blivit mindre dömande, mer öppen och mer förstående. Fått mer tålamod. Men det är ju inte bara jobbet, jag har ju också blivit 15 år äldre. TT

Malin Gramer

Aktuell: Fyller 40 år den 26 april 2018.

Bor: I Stockholm.

Familj: Sambon Carl Falk och barnen Charlie, 9, bonusdottern Emma, 7, och Leo, 1 år.

Gör: Programledare.

Aktuell: Med tv-programmet ”Stil i sikte” på TV3.

Om att fylla 40: ”Jag hade 40-årskris när jag var 37. Men nu tycker jag bara att det ska bli roligt. Att fylla år är det bästa jag vet. Förra året råkade min sambo missa min födelsedag, det var en stor, stor sorg, haha. Det har han fått äta upp.”