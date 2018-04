Little Jinder till Way Out West

Little Jinder kommer till Way Out West i sommar, meddelar festivalen.

Spelningen blir hennes fjärde på Way Out West och hennes första på en av de större scenerna inne på festivalområdet. Tidigare har hon mest spelat på klubbscenerna runtom i Göteborg som brukar gå under namnet "Stay Out West".

Bland tidigare klara artister finns Kendrick Lamar, Lykke Li, Iggy Pop, Patti Smith, Fever Ray, Arcade Fire, Miriam Bryant och Joakim Thåström.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 9—11 augusti.