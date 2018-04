Malmöspelet ”Little nightmares” kan bli årets nordiska spel

Malmöstudion Tarsiers hyllade spel ”Little nightmares” kan om en månad utses till Nordens bästa spel och dessutom vinna ytterligare tre priser vid Nordic Game Awards.

Den 23–25 maj är det dags för den årliga Nordic Game-konferensen för den nordiska spelbranschen. Även i år äger den rum i Slagthuset i Malmö.

En av de solklara höjdpunkterna på Nordic Game är prisgalan Nordic Game Awards. Förra årets stora vinnare var danska studion Playdead och spelet ”Inside” som vann fyra priser: bästa nordiska spel, bästa ljud, bästa speldesign och bästa artwork.

Just de fyra priserna har i år Malmöstudion Tarsier Studios chans att vinna på galan. Tarsier släppte förra våren sin storsatsning ”Little nightmares”, men inte i tid att komma med i räkningen till Nordic Game 2017. Spelet handlar om flickan Six som ska hitta ut från farkosten The Maw.

Men de fyra nomineringarna innebär inte att Tarsier har flest vinstchanser på galan. Danska Ultra Ultra är nominerade till sex av åtta möjliga priser.

Årets Nordic Game Awards äger rum den 24 maj.