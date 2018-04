Nu slår kungen rekord

Fakta

Kungens farfars far Gustav V, som tillträdde 1907, var kung i hela 42 år och 325 dagar innan han avled 1950. Hans tid som regent innebar genombrottet för rösträtten och den parlamentariska demokratin.

Även farfars farfar Oscar II, blev långlivad med sina 35 år och 81 dagar mellan 1872–1907. Hans regenttid kännetecknas bland annat av att unionen mellan Sverige och Norge, som varat sedan 1814, upplöstes 1905.

Gustav Vasa regerade i 37 år och 115 dagar 1523–1560, men var dessförinnan också riksföreståndare under knappt två år. Under hans regenttid samlades det tidigare splittrade riket under en stark centralmakt.

Källa: NE