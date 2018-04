Tvivel om att Nordkoreas testanläggning rasat

Kinesiska seismologer anser att delar av testanläggningen Punggye-ri där Nordkorea genomfört kärnvapenprov har rasat samman efter ett stort test i fjol.

I ett sammandrag på engelska av en forskningsstudie från University of Science and Technology of China står bland annat att det inte borde gå att använda anläggningen för framtida kärnvapentester.

Men det ifrågasätts nu av andra experter.

Jeffrey Lewis vid Middlebury institute of International Studies i Monterey i USA skriver på Twitter att berget inte har rasat samman och "att det inte finns några bevis för att det skulle vara oanvändbart".

Han skriver vidare att även om en hålighet i berget har rasat betyder inte det att tunnelsystemet under berget rasat samman. Lewis pekar också på att Nordkorea borrat tunnlar i andra berg i närheten.

Även analyssajten 38 North knuten till John Hopkins-universitetet i USA tvivlar på de kinesiska uppgifterna. Sajten säger att det inte finns någon grund att tro att anläggningen inte skulle vara användbar för kärnvapentester i framtiden.