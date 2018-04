Dubbla pokalchanser för Kihlström

Fakta

Kungapokalen final: 1 Perfect Spirit (tränare Daniel Redén), 2 Lucifer Lane (Thomas L Nilsson), 3 Velvet Gio (Magnus Dahlén), 4 Who’s Who (Pasi Aikio), 5 Calle Crown (Tomas Malmqvist), 6 Enterprise (Stefan Melander), 7 Fritjof (Niklas Robertsson), 8 Empire Garbo (Svante Båth), 9 Vikens High Yield (Mikael Fellbrandt), 10 Versus As (Björn Goop), 11 Eldorado B (Hans-Owe Sundberg), 12 Super War Horse (Jerry Riordan).

Drottningens pokal final: 1 Electrial (Hans-Owe Sundberg), 2 Tropicana Ås (Jerry Riordan), 3 Bellatrix Zet (Daniel Redén), 4 Dibaba (Roger Walmann), 5 Vanquish Kronos (Jerry Riordan), 6 Fantasy In (Svante Båth), 7 Elsa America (Ulf Stenströmer), 8 Feed Your Head (Björn Goop), 9 Global Upper Style (Peter Untersteiner), 10 Poem In Motion (Svante Båth), 11 Kashmir Night (Reijo Liljendahl), 12 Staro Litchi (Helena Burman).