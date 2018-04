Peter von Poehl skapar svindlande dynamisk pop

Peter von Poehl ALBUM. Sympathetic magic

Malmöfödde Peter von Poehl blev plötsligt en under­rubrikernas man när hans svärfar Patrick Modiano fick nobelpriset i litteratur för snart fyra år sedan. Hans ställning i det forna hemlandet stärktes ytterligare med hans senaste soundtrack, till Jens Assurs film "Korparna".

Men det är som sångmakare han är bäst, och nya albumet är nog så starkt som den sensationella debuten "Going to where the tea trees are" från 2007.

von Poehl gör finessrik och spröd popmusik – någonstans mellan Phoenix och Loney Dear – där omsorgen om detaljerna är densamma oavsett om instrumenten har fysisk kropp eller kurar i en laptop.

Albumet - inspelat i Paris, Stockholm och Malmö – är ett givande samarbete med Martin Hederos som fullständigt lyhörd för upphovs­mannens låtar och estetik har arrat blås och stråkar. Han har resurser att ta av, och dynamiken är period­vis svindlande, men han har vett att täppa till flödet lika ofta som han låter det forsa. Inte minst i det lägre basregistret får det ofta vara tyst, vilket ger plats för träblås och stråkar att bre ut sig och andas.

Texten till inledande "Grubbed up" kan tolkas som en betraktelse över en kreativ process och tillhörande kramp, men inget av denna har spillt över till den färdiga låten; von Poehls musik rör sig med graciös lätthet, med ett tonflöde som kan kallas organiskt. Halvvägs in i singelpotenta "Inertia" reser sig plötsligt ett engelskt horn, som om det sträcker sig mot ljuset.

Nej, så här smarta låtar växer inte på träd – de måste arbetas fram – men von Poehl låter aldrig någonsin tillgjord.

