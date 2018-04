White Buffalo mullrade med auktoritet

The White Buffalo KONSERT · ROCK. KB, Malmö, 27/4.

Där ser man vilket genomslag tv har.

Några av Jake Smiths låtar har varit strategiskt placerade i tv-serien "The sons of anarchy", men också i "Californication", vilket gett honom en publik som rätt omgående visade sig vara på tok för stor för lilla Folk å rock. Konserten flyttades till KB, och har varit utsåld i månader.

Givetvis handlar det inte enbart om tv – ingen skulle betala för att se Ingvar Oldsberg på en rockscen. Jake Smith, med artistnamnet The White Buffalo, har en mäktig och uttrycksfull barytonröst och gott och väl en handfull riktigt starka sånger på repertoaren: enkla, rättfram, ofta med ett bara lätt återhållet drama som han omsorgsfullt och känsligt griper sig an med den där rösten. Han kan mullra hotfullt och olycksbådande – ja, artistnamnet måste ju syfta på något – men kan också vara ömsint, utan att för ett ögonblick låta mesig.

Han hör hemma i en trygg tradition där musik kan byggas utav både glädje och sorg, så länge komponenterna är enkla. Hans bakgrund och ideal är i tur och ordning punk och country, vilket landat honom i den rustika rocktradition som brukade kallas "heartland" och som länge hade Bob Seger och John Mellencamp som förgrundsfigurer.

Men White Buffalo är än mer basic, vilket påfallande ofta funkar; han har ju den där rösten.

Live varvade han och hans trio mer eller mindre hetlevrade rocklåtar med fler ballader än vad hela publiken kunde hantera. Vid något tillfälle brast det för en man i publiken som i ingen särskild riktning ropade "kan ni hålla flabben?"; en lönefredagspublik på KB kan man inte hyssja ner hur lätt som helst.

Balladerna blev ändå kvällens höjdpunkter, nästan utan undantag: romantiska "If I lost my eyes", den ångestridna "Into the sun" och inte minst den existentiella "Wish it was true", som han som första extranummer inledde med lågmält, skenbart förstrött strängplockande och med rytmsektionen kvar i logen.

Här fanns en del fog för de där Townes van Zandt-refererenserna som brukar leta sig in i artiklar om White Buffalo. Andra låtar har mest fyllda med förnumstigt filosoferande som ligger bra i munnen; "Observatory" utgjorde ett tydligt exempel på KB, men inte det enda.

Det hade varit trevligt om Smiths röst matchades av hans gitarrspel, men tyvärr: han har en vedhuggares förhållande till sitt instrument, och ju mer det rockades desto stabbigare lät det.

Fast det verkliga problemet är medmusikerna som inte förmår variera musiken och sällan får det att svänga. Basisten Christopher Hoffee nöjde sig ofta med att spela raka fjärdedelar, gärna på ackordets grundton, med en smidighet bara marginellt större än ett ordinärt kylskåp. Att han var trions enda solist – Jake Smith spelar bara akustisk kompgitarr - gjorde hans tillkortakommanden bara än mer uppenbara. Det här hade varit good enough för en barspelning, kanske, men på en stor scen som KB:s förväntar man sig mer.

Fast i kvällens verkliga röjare - "The heart and the soul of the night", som gjord för en lönehelg – vann White Buffalo på ren energi och yster festglädje.