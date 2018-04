Ankomst Malmö – röster om flyktingmottagandet hösten 2015

1 tandborste

1 flaska schampo

1 flaska duschtvål

1 tandkrämstub

2 par kalsonger

2 par strumpor

1 t-shirt

1 handduk

I mitten av september 2015 ringde Malmö stad till Samhall. De berättade att en stor skara flyktingar skulle komma redan samma kväll. Så fick Samhall ett uppdrag. Packa 200 kassar med det här innehållet till ikväll. Dagen efteråt ringde Malmö stad igen. Och nästa dag. Och nästa. "Bilden av alla kassar som vi packade har etsat sig fast i mitt minne som en symbol för alla de som kom hit utan något med sig. De startade ett nytt liv med endast en kasse i handen. Packad med omsorg och tanke", minns Ulrika Bengtsson på Samhall i "Ankomst Malmö".

Våren 2018 är det valår och flyktingdebatten är varken dominerad av omsorg eller tanke. "De startade ett nytt liv med endast en kasse i handen" har blivit till kravställanden och misstänkliggöranden, som senast kom till uttryck då statsminister Löfven såg årsdagen för terrordådet på Drottninggatan som ett bra tillfälle att tala om behovet av att utvisa folk snabbt.

Hösten 2015 är debattens nollpunkt, här står striden om Sveriges självbild. Det naiva Sverige, säger 2018 års opportunister. Det solidariska Sverige, svarar de brokiga röster som var med och som talar i "Ankomst Malmö". Tusentals svenskar tog sig till färjelägen, perronger och flyktingförläggningar för att erbjuda filtar, gosedjur, vägbeskrivningar, kramar och hemmagjort teckenspråk. När myndigheternas logistiska förmåga tänjdes till bristningsgränsen – när unikt många flyktingar kom på kort tid – rusade enskilda medborgare, volontärer, dit för att täppa till luckorna.

"Ankomst Malmö – röster om flyktingmottagandet" är Malmö stadsarkivs dokumentation av denna höst. En viktig oral history från staden som blev den första anhalten för många: Malmö. Som sådan blir "Ankomst Malmö" vad Karin Sjöberg på Malmö stadsarkiv i ett förord önskar att den ska vara: berättelser för framtiden. Ett litet monument över det Sverige som inte satt vid tangentbord och misstänkliggjorde utsatta människor utan istället satte upp skyltar på arabiska, dari och engelska vid gränsen med texten "Flykting? Välkommen till Malmö!"

Terese Lago arbetade som polis och skrev i ett Facebookinlägg i början av december – knappt två veckor efter det att statsminister Löfven utlyst en tid av "andrum" – om de människor hon mötte på perronger eller i Migrationsverkets lokaler runtom i Malmö. Lago berättade om hur hon träffat en mamma med en bebis som var en månad gammal, barnet hade fötts under flykten. Terese Lago mindes två killar som blivit slagna med batonger av ungerska poliser och en treårig afghansk flicka som inte vill släppa taget om henne efter att ha fått ett gosedjur. Och hon kunde omöjligt glömma den äldre, gråtande kvinna som hon hjälpt till Migrationsverkets buss på Hyllie station. Kvinnan berättade att tre av hennes söner hade blivit dödade. En fjärde son skulle befinna sig någonstans i Sverige, men var?

Terese Lago gjorde sitt jobb, liksom socialarbetare och anställda på Migrationsverket och Malmö kommun. Samtidigt såg vi hur civilsamhället mobiliserade via föreningar, församlingar och nybildade aktionsgrupper. Enligt flera röster här hade mottagandet precis börjat fungera när Sveriges regering gav upp hoppet om en solidaritet över hela EU.

Refugees welcome, bildad den 16 september 2015, startade en "garderob" på Malmö central - under ett par månader skänktes och delades femton ton kläder ut. Förbundet allt åt alla delade ut mat, tolkade och samlade in pengar. Kulturhuset Kontrapunkt, Muslimska församlingen, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan, Svenska Lottakåren, Röda Korset,Rädda Barnen, Akademikerförbundet SSR – hjälpte till med logi, enklare sjukvård, allt de förmådde.

Sverige tog emot 163 000 asylsökande detta 2015. 114 000 av dem kom mellan september och december. Andrummets tillfälliga asyllagar resulterade i att antalet asylsökande 2016 sjönk till 29 000, förra året inkom 25 000 asylansökningar. Inte för att situationen runtom i världen har förbättrats, utan för att det har blivit svårare att ta sig till Sverige och Europa. Och det som sades vara en tillfällig paus för att skapa ordning är nu på väg att permanentas. En "ordning" som i Sverige just nu inbegriper pseudovetenskapliga åldersbedömningar och massutvisningar till ett Afghanistan dit UD avråder från att resa på grund av säkerhetsläget.

På EU-nivå tävlar man samtidigt om att bjuda under varandra. Tillfälliga uppehållstillstånd planeras bli norm, trots att vi vet att de försätter människor i ett limbotillstånd som försvårar den integration alla talar så högt om. Så kan EU komma att skapa stora grupper av människor som rör sig mellan länder, lågbetalda, utbytbara. En ekonomisk frihet som bygger på ett proletariat utan frihet. Är det fortfarande ditt EU då, Stefan Löfven?

I Sverige har hösten 2015 nu fött regeringens Mottagandeutredning. Väntetiderna ska kapas, etablering ska snabbas på, i sig vettiga mål. Men vart leder skiftet från den tidigare förhärskande tanken om att ge enskilda flyktingar självbestämmande och trygghet till de nya idéerna om att styra individer som fått tillfällig respit – eller att stänga in fler? Vart leder tankarna på stora ankomst- och avresecenter vid flygplatser? Är det eufemismer för interneringsläger? Mest bråttom har regeringen med att förändra ebolagen, en lucka i lagen ska göra det möjligt att göra en social prövning när asylsökande söker sig till utsatta bostadsområden som präglas av svarta hyreskontrakt och trångboddhet. Malmös styrande har ropat efter förändringen länge, nu när den statliga sociala bostadspolitiken är ett minne blott.

De säger kaxigt: Så vad gjorde <em id="emphasis-f863f0d9359872bbf553aa5f05f0040c">du</em> hösten 2015? Men också: Känns andrummet bra, Sverige?

Alla de röster som talar om gemenskap och solidaritet i "Ankomst Malmö" talar också till denna vår 2018. De säger kaxigt: Så vad gjorde du hösten 2015? Men också: Känns andrummet bra, Sverige? Under några höstmånader 2015 gick en massiv stöt av solidaritet genom Sverige. "Trots den enorma press vi stod under, stundvis, så är den enda känslan jag förknippar hösten med: KÄRLEK", minns volontären Alexandra L Högborg.