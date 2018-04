Tamara de Laval RECENSION • KONST. Galerie Leger, t o m 15/5.

Eldsflammor växer likt korallrev i landskap hemsökta av krigets våld. Medan byggnader faller som korthus och hav förvandlas till kyrkogård fortsätter Tamara de Laval att ställa förödelse mot drömmen om en annan värld. Bosatt och verksam i Malmös Seved, har hon med nätverket Meteor International även på hemmaplan genom interaktiva projekt och utställningar insisterat på konsten som motkraft i en socialt och kriminellt utsatt miljö.

När hon nu kliver in i gallerirummet hos Leger är det med en svit målningar som inte bara kartlägger de internationella konfliktzonernas explosioner utan också motståndets topografi. Det mobiliseras inte i första hand i form av FN-styrkor, gerillasoldater eller toppmöten. Nej, det är kvinnorna som befolkar hennes geografi. I magnifika "Herstory" är det deras historia som berättas, där gevärspiporna inte avlossar skott utan rosa blommor.

Överhuvudtaget rörde sig genom scenerna, och påminner om att de territorier som krigets herrar slåss om är platser där livet och vardagen pågår. Envist tecknar hon in kvinnorna bland slingrande vegetation, ruiner och förtärande lågor. Allt genomsyrat av skönhet, sorg och upprorisk vrede. "The world is not dying, it's been killed and the people responsible have names and addresses" kallar hon utställningens tyngsta verk, vars splittrade inferno framstår som betraktat genom ett kalejdoskop.

Ändå förmår hon också denna gång gjuta samman glödgat engagemang och kompromisslös empati till en mäktig målerisk helhet, vars sprängkraft är lika politisk som visuell.