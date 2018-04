The Simpsons slår tv-rekord

Sedan 1989 har den animerade tv-serien The Simpsons halvtimmesprogram vunnit fans världen över – och på söndag gör serien tv-historia.

Med avsnitt nummer 636 "Forgive and regret" blir The Simpsons den manusskrivna tv-serie som producerat flest avsnitt hittills, enligt Independent . Ett rekord som västerndramat Gunsmoke fram till nu haft.

Den senaste tiden har The Simpsons varit i blåsväder – och anklagats för rasistisk porträttering av karaktären Apu. Kritikstormen tog fart med komikern Hari Kondabolus dokumentär "The problem with Apu" som släpptes 2017. Nyligen önskade skådespelaren Hank Azaria, som gör rösten till Apu att programmet lyssnar på kritiken och tar till åtgärder.

Historien om familjen Simpsons tillvaro i samhället Springfield började som små inslag i humorprogrammet ”The Tracy Ullman show” 1987. Genom åren har The Simpsons kammat hem 32 Emmy-vinster och gästats av många celebriteter. Bland andra artisten Snoop Dogg, fysikern Stephen Hawking och musikern Ed Sheeran.