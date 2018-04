Pionjärerna som får hoppet att spira i Gaza

”Jag tror att Gaza kan förbli beboeligt även efter 2020.” Chefen för för Gazas vattenmyndighet går emot FN:s larmrapport. Medan demonstrationerna går in på sin andra månad skildrar Lotta Schüllerqvist och Kent Klich projekten som trotsar usla odds.

Gazaremsan kommer att vara obeboelig 2020, framförallt på grund av bristen på rent vatten. Det förutspådde Unctad, ett FN-organ för handels- och utvecklingsfrågor i en larmrapport 2015. Redan idag är 95 procent av vattnet odrickbart, och bristen blir snabbt alltmer akut, dels på grund av den kraftiga befolkningsökningen, dels därför att grundvattnet förorenas av okontrollerade utsläpp av avloppsvatten. Infrastrukturen för avloppshantering har skadats svårt av de tre krig som drabbat Gaza under de senaste tio åren, och numera väller 90 000 kubikmeter orenat avloppsvatten ut i havet varje dag.

Unctad-rapporten pekar också på flera andra problem som förstärker krisen. Elbristen påverkar både samhället i stort och invånarnas dagliga liv – ström levereras bara fyra till sex timmar per dygn. Och den lokala ekonomin har skadats svårt av den israeliska gränsblockaden som strypt både import och export. Följden är att arbetslöshet och fattigdom har ökat kraftigt – idag är halva befolkningen beroende av livsmedelsbistånd.

Gazaremsan, som under 4 000 år har varit ett viktigt, stundtals mäktigt, befolkningscentrum, står nu inför hotet av total kollaps. Men bland Gazaborna finns människor som vägrar ge upp – de arbetar med envis uppfinningsrikedom för att hitta lösningar på de problem som hotar deras framtid.

Said Salim Abu Nasser är pionjär för utvecklingen av alternativa odlingsmetoder i Gaza. På taket till hans hus finns en liten ”akvaponisk” odlingsanläggning som består av en tank med fiskar som är ihopkopplad med flytande odlingsbäddar för grönsaker och kryddväxter. Bild: Kent Klich

Uppifrån taket till ett högt hus i Gaza City kan man se det ändlösa glittrande Medelhavet sträcka sig mot horisonten. Och närmast runtomkring breder stadens bebyggelse av höga och lägre hus ut sig – allt är betonggrått, taken är platta och få färgklickar bryter monotonin.

– Tänk dig om alla hus hade grönskande odlingar på taken, vilket lyft det skulle vara rent estetiskt. Och dessutom skulle takodlingar kunna ge ett betydande och välbehövligt tillskott till vår begränsade livsmedelsförsörjning, säger Said Salim Abu Nasser entusiastiskt.

Said Salim Abu Nasser är en pionjär när det gäller att utveckla alternativa odlingsmetoder i Gaza. På taket till hans hus finns en liten "akvaponisk" odlingsanläggning som består av en tank med fiskar som är ihopkopplad med flytande odlingsbäddar för grönsaker och kryddväxter. Vattnet från fisktanken, som förorenas av fiskarnas avföring och foder, filtreras och förs sedan över till odlingsbäddarna där växterna hämtar näring och renar vattnet, som sedan cirkuleras tillbaka till fiskarna.

Vi ställer oss i skuggan under solpanelerna som försörjer anläggningen med el till systemets pumpar, medan Said Salim Abu Nasser berättar om sitt tio år långa arbete med att utveckla det akvaponiska systemet. Han är en lång medelålders man som större delen av sitt liv försörjt sig som snickare.

Said Salim Abu Nassers takodling i Gaza. Bild: Kent Klich

– Jag hade ingen utbildning för detta när jag började, men jag är intresserad av naturen och har länge funderat på hur man skulle kunna odla grönsaker på ett mer ekologiskt sätt. När jag först hörde talas om akvaponi började jag experimentera på egen hand, med tämligen misslyckade resultat. Jag hittade en del instruktionsfilmer på internet, jag kan inte engelska men jag såg ju hur de gjorde och försökte tillämpa det.

Efter några år fick han kontakt med forskare på Al Azharuniversitetet i Kairo som erbjöd kurser och hjälpte honom utveckla metoder för att använda Gazas salthaltiga vatten i sin odling. Han fick också ett stipendium från FN:s jordbruksorganisation FAO, vilket hjälpte honom att bygga en anläggning i närheten av familjens hus. Här finns nu en 200 kvadratmeter stor odling, där växterna planteras på flytelement av frigolit ovanpå långa vattentankar. Ingen matjord behövs, växternas rötter hämtar näring direkt ur vattnet. Said Salim Abu Nasser har experimenterat fram en hemgjord näringslösning av grönsaksrester, gödsel, kalk och andra mineraler.

Just nu är det mest selleri som växer här men han odlar också sallad, broccoli, gurka, squash, blomkål och aubergine. Eftersom rötterna hämtar näring direkt från vattnet kan växterna planteras tätare än vid konventionell odling. Och de växer dubbelt så snabbt, skörden blir sex gånger större här än på vanlig matjord.

– Skördens storlek är naturligtvis glädjande, men det viktigaste är att grönsakerna är nyttigare eftersom de odlas utan konstgödning och bekämpningsmedel som används mycket i den konventionella odlingen här. Jag är övertygad om att dessa giftiga kemikalier orsakar både cancer och andra sjukdomar som är vanliga i Gaza, säger Said Salim Abu Nasser.

Den enda insektsbekämpning han använder är tagetes och vitlök, som håller ohyra och sjukdomar borta. Och han håller ständig uppsikt över sina odlingar, medan hans söner sköter snickeriverkstaden som försörjer familjen. Än så länge har han inte börjat sälja sina grönsaker på den öppna marknaden. Det finns ingen efterfrågan, säger han:

– Folk har ont om pengar och köper bara det billigaste. Och det finns heller ingen medvetenhet om nyttan med giftfria grönsaker. Min högsta dröm är att fler skulle få upp ögonen för detta och börja odla ekologiskt. Om varje hus hade en trädgård på taket skulle det fördubbla den odlingsbara ytan här i Gaza, där en tredjedel av jordbruksmarken numera är omöjlig att använda eftersom den ligger inom den israeliska säkerhetszonen längs gränsen.

Just nu är det mest selleri som växer i odlingsanläggningen. Bild: Kent Klich

Det är längs denna förbjudna zon, 300 meter bred, som tiotusentals Gazabor har samlats varje fredag den senaste månaden för att demonstrera – för de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt forna hemland, men också i protest mot de allt sämre levnadsvillkoren i Gaza. Den israeliska armén har bemött demonstranterna med beskjutning från sina gränsposteringar och 40 personer har dödats och tusentals skadats.

Fakta Protesterna i Gaza Sedan långfredagen demonstrerar varje fredag "Den stora återvändarmarschen" i Gaza. Under den första demonstrationen sköts 16 palestinier ihjäl och 1 400 skadades. Palestinier minns ”Nakba” (”Den stora katastrofen”) 1948 och protesterar mot hur man fördrevs från landområden då staten Israel bildades. Demonstrationerna planeras varje fredag fram till årsdagen 15 maj.

Gazabornas rörelsefrihet är beskuren även till havs: Israel har satt en gräns drygt en mil (sex sjömil) ut från stranden. Den båt som ger sig längre ut riskerar att bli beskjuten eller beslagtagen av de kanonbåtar som ständigt patrullerar utanför gränsen. Vattnen där innanför är svårt utfiskat, och den fiskeindustri som i alla tider har varit ett av Gazas främsta näringsfång har minskat kraftigt.

Fram till den förödande militärattacken 2014 importerade Gaza stora mängder fisk från Israel. Men sedan dess har flera fiskodlingsanläggningar byggts längs stranden. Den största är Al Bahar Fish Farm som ligger på strandbrinken ovanför havet strax söder om Gaza City.

– Vi hämtar vattnet en bit ut i havet för att undvika föroreningarna längs stranden, säger farmens ägare Yassir al-Haj som jag möter i den stora ljusa hallen. Här finns tolv stora tankar med fiskar i olika storlek, främst med havsruda som är den mest efterfrågade sorten. Pumparna som cirkulerar och syresätter vattnet kräver ständig eltillgång, så anläggningen är beroende av generatorkraft för att kompensera de dagliga långvariga strömavbrotten.

”Gazabornas rörelsefrihet är beskuren även till havs: Israel har satt en gräns drygt en mil (sex sjömil) ut från stranden. Den båt som ger sig längre ut riskerar att bli beskjuten eller beslagtagen”, skriver Lotta Schüllerqvist. Bild: Kent Klich

Anläggningen, som består av två stora hallar med tankar, kostade två miljoner dollar att bygga. Den investeringen tycks ha varit ett riktigt lyckokast – idag producerar farmen drygt 300 ton fisk per år, vilket bara täcker en del av den lokala marknadens efterfrågan. Foder, yngel och ägg importeras än så länge från Israel, men Yassir al-Haj planerar att så småningom starta egen yngelodling.

– Tyvärr har fisken, som alltid har varit en viktig del av matkulturen här, blivit alltför dyr för de flesta Gazabor. Ett kilo havsruda kostar drygt 100 kronor på marknaden. På restauranger inne i stan får du betala 180 kronor för en portion, medan vi tar drygt 70 kronor på vår restaurang, säger Yassir al-Haj.

Al Bahars restaurang är ett omtyckt utflyktsmål för de Gazabor som har råd att unna sig en fiskmiddag. Härifrån ser havet och de glittrande vågorna ut som en riktig turistbroschyr.

– Vi har faktiskt också börjat exportera vår fisk i liten skala till Israel, där den betraktas som fräschare än den fisk som odlas där, eftersom den vuxit i havsvatten. Men det är en riskabel business, vid några tillfällen har transportbilarna stoppats vid gränsen och den ömtåliga lasten har blivit förstörd, berättar Yassir al-Haj.

Fram till attacken 2014 importerade Gaza stora mängder fisk från Israel. Sedan dess har flera fiskodlingsanläggningar byggts längs stranden. Den största är Al Bahar Fish Farm strax söder om Gaza City. Bild: Kent Klich

Trots sin fyra mil långa sandstrand längs Medelhavet har Gaza länge haft brist på rent vatten och problemet har blivit allt större under de senaste årtiondena. Chefen för Gazas vattenmyndighet, Monther Shoblaq, pekar på de tre viktigaste faktorerna bakom den katastrofala utvecklingen: klimatförändringar, befolkningstillväxten och föroreningen av grundvattnet.

– Klimatet har blivit mycket torrare de senaste 20 åren, så nu får vi bara 250 mm nederbörd per år, en halvering sedan slutet av förra seklet. Grundvattenreserven fylls inte på i tillräcklig omfattning, på vissa ställen har nivån sjunkit till tolv meter under havets yta. Då läcker havsvatten in och gör grundvattnet allt saltare, säger Monther Shoblaq.

Samtidigt har Gazas folkmängd ökat med omkring 400 000, till över två miljoner invånare idag, vilket kraftigt har ökat förbrukningen av vatten. Därför riskerar grundvattennivån att sjunka ännu mer.

Och det är inte bara havets salta vatten som hotar vattenreserven utan också föroreningar från ett till stora delar sönderslaget avloppssystem.

– Det senaste kriget för fyra år sedan orsakade direkta skador för uppskattningsvis 34 miljoner dollar på våra avloppsanläggningar och vattenledningar. Därtill kommer de långsiktiga kostnaderna för föroreningen av vattenreserven, som är omöjliga att beräkna.

”Vi gör faktiskt framsteg trots det svåra utgångsläget”, säger chefen för Gazas vattenmyndighet, Monther Shoblaq. Bild: Kent Klich

Men Monther Shoblaq är, trots de enorma problem han har att hantera, full av tillförsikt inför framtiden.

– Vi gör faktiskt framsteg trots det svåra utgångsläget. Den stora reningsanläggningen i norra Gaza, som försenats tre år på grund av krigen, har precis byggts färdigt, och två reningsverk till beräknas bli klara om två år. Det betyder att vi har goda möjligheter att hejda den fortsatta föroreningen av grundvattnet.

Redan för tio år sedan fanns planer på att bygga en stor avsaltningsanläggning för att öka vattentillgången. Men detta projekt har hittills inte kunnat förverkligas, både Israels importrestriktioner och brist på finansiering har lagt hinder i vägen. Istället har flera mindre avsaltningsanläggningar byggts med ekonomiskt stöd framförallt från EU.

– Dessa tillfälliga lösningar förser nu delar av Gaza med bra vatten, det är ett stort framsteg. Nu väntar vi bara på att givarländerna, som är mycket oroade av FN:s larmrapport, ska bevilja pengar för att bygga den stora centrala anläggningen. Den kostar omkring 650 miljoner dollar – 400 miljoner har redan utlovats och så snart vi har fått ihop resten kommer vi att börja bygga. Ritningar och prospektering är redan klart, så vi räknar med att byggtiden blir tre år. Förutsatt att omvärlden kan förmå Israel att släppa sina importrestriktioner för byggmateriel, säger Monther Shoblaq.

”Den stora reningsanläggningen i norra Gaza, som försenats tre år på grund av krigen, har precis byggts färdigt, och två reningsverk till beräknas bli klara om två år.”, säger chefen för Gazas vattenmyndighet, Monther Shoblaq. Bild: Kent Klich

Utanför hans kontorsfönster breder ett grönt område med palmer och andra träd ut sig.

– Så här skulle hela Gaza kunna se ut. Jag är i grunden optimist, så jag tror att Gaza kan förbli beboeligt även efter 2020.