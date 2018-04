Räkna med sol, värme, vind och regn på valborg

Valborg i Skåne ser ut att bjuda på en buffé av väder. Dagen börjar med tidvis sol, tidvis moln och sedan börjar det regna. Samtidigt ser det ut att kunna blåsa en del.

– Det börjar ganska bra under valborg. Vi har lite moln som rör sig in över Skåne, men det är tidvis lite sol under morgonen och en bit in under eftermiddagen. Men om man verkligen tänkt köra ett långfirande under valborg får man göra lite förberedelser som fungerar för regn. För det får vi nämligen in under eftermiddagen och kvällen, säger Alexandra Ohlsson, vid SMHI.

Några av skurarna kan ”vara lite kraftigare”, berättar hon.

Det största firandet hålls ju i Lund. Hur bör man klä sig om man ska fira valborg där?

– Man behöver ändå klä sig skapligt varmt. Det kommer nämligen kunna blåsa lite i morgon och det gäller generellt för hela Skåne. I samband med blåsten upplever man det som något lite svalare, säger Alexandra Ohlsson.

Samtidigt väntas temperaturen klättra upp mot en 16, 17 grader mitt på dagen på flera håll i Skåne, även i Lund. Vinden som förväntas vina beskrivs som ”ganska byig”, det vill säga en vind med ”kortare, hårdare” vindstötar.

– Mot sena eftermiddagen väntas nederbörden ta och leta sig in söderifrån. I samband med det börjar temperaturen falla ganska snabbt. Har man planerat att sitta ute in mot kvällen kan det vara bra att ha med sig regnkläder med tanke på att det kan vara lite byig vind, så det kan vara lite svårt med paraplyet. Och med tanke på regnet kan det nog kännas lite svalare, säger Alexandra Ohlsson.

En sista fråga: Hur ska du själv fira valborg?

– Ja, det ska bli något firande i alla fall. Nu jobbar jag natten så jag får väl se hur pigg jag blir när jag vaknar lite längre in på valborg.