Sävehof i 13:e raka SM-finalen

Det verkar inte gå att stoppa Sävehof från att nå SM-final i handboll. Efter 30–29 hemma mot Skuru är man i SM-final för 13:e året i rad.

Sävehof hade ett litet grepp med ett par måls marginal i första halvlek. Men precis före paus satte Lina Hawia-Swensson 16–16 på straff. I början av andra gjorde Skuru 11–4 första kvarten fram till 27–20 och då kändes en femte match klar.

Sävehof visade dock varför man abonnerat på finalplatser. Mål för mål kom man tillbaka, med femtio sekunder kvar kvitterade man till 29–29 och med tio sekunder kvar avgjorde Amelia Lundbäck på en straff.

– Det är helt underbart att man fick komma in och avgöra, säger 19-åringen till C More.

Joanna Lindvall satte sex mål och Ida Odén och Johanna Forsberg fem var för Sävehof medan Hawia-Swensson gjorde nio för Skuru.

I finalen 10 maj i Göteborg väntar, precis som förra året, H65 Höör som överraskande tog SM-titeln 2017.