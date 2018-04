Den här veckan går Avicii, tillsammans med Sandro Cavazza, rakt upp på Svensktoppens förstaplats. Förra veckans topp fem makar på sig för EDM-stjärnan, som avled för lite mer än en vecka sedan.

1. (5) Avicii featuring Sandro Cavazza: "Without you"

2. (1) Ted Gärdestad: "Sol, vind och vatten"

3. (2) First Aid Kit: "Fireworks"

4. (3) Kamferdrops: "Jag trodde änglarna fanns"

5. (4) Zara Larsson: "Only you"

6. (5) Darin: "Tvillingen"

7. (7) Miss Li: "Beautiful"

8. (8) Rolandz: "Fuldans"

9. (9) Mando Diao: "Shake"

10. (10) Uno Svenningsson: "Det blir ljusare igen"

Utmanare:

Veronica Maggio: "20 questions"

Per Gessle och Helena Josefsson: "Name you beautiful"

Darin: "Astronaut"